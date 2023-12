Gaza : Israël envisagerait une trêve de deux semaines et des attaques plus "ciblées" ensuite

"Le public israélien doit se préparer à des décisions difficiles et à des compromis lourds sur la libération des prisonniers échangés"

Les responsables israéliens envisagent une nouvelle trêve avec le Hamas, cette fois-ci prolongée. Sa durée pourrait être atteindre deux semaines, afin de permettre à l'organisation terroriste de retrouver et rassembler les otages, et de les déplacer vers un endroit sûr, a affirmé le Washington Post mercredi matin. Dans le cadre de cet accord, Israël s’engagerait alors après la trêve à retirer ses forces du nord de la bande de Gaza, mener des actions plus "mesurées" et ciblées, mais à rester en alerte maximum.

Belal Al SABBAGH / AFPTV / AFP

Le journal américain évoque aussi la situation humanitaire à Gaza après les combats, indiquant que les responsables israéliens envisagent la création d’"îlots humanitaires" au nord de la bande de Gaza afin d'héberger les Palestiniens fuyant les combats. Il s'agirait alors d'un changement de stratégie, après qu'Israël a appelé ces dernières semaines les Palestiniens à fuir le nord de la bande de Gaza vers le sud.

Dans le même temps, Israël discute avec les médiateurs de la libération de dizaines d’otages israéliens, la priorité étant donnée aux 14 femmes qui n’ont pas été libérées dans le cadre de l’accord précédent, aux personnes âgées blessées et aux malades chroniques. Un responsable au fait des négociations a déclaré à la chaîne israélienne Kan que "le public israélien doit se préparer à des décisions difficiles et à des compromis lourds sur la libération des prisonniers". Les deux parties poursuivent les négociations, le Hamas ayant pour sa part transmis une liste des prisonniers qu'il souhaite faire libérer.

IDF

Après les rencontres entre le chef du Mossad David Barnea, le chef de la CIA, William Burns, et le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani en Suède puis lundi à Varsovie, un responsable politique au fait des négociations admet que "tout sera beaucoup plus difficile que la conclusion de l'accord précédent".