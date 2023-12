"Les tunnels ont-ils été construits par des extraterrestres ?" Garry Kasparov moque la couverture du conflit par CNN

"Est-il possible que ce ne soit pas vraiment un tunnel ? Qu'Israël ne l'ait pas trouvé ?", ironise le champion du monde d'échecs

L'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov s'est emparé de son compte X (ex-Twitter) pour dénoncer la rhétorique ambiguë de CNN dans son traitement du conflit entre Israël et le Hamas. Comme tous les médias internationaux, la chaîne américaine a relayé cette semaine la découverte de l'armée israélienne concernant l'un des plus grands tunnels construits par l'organisation terroriste dans la bande de Gaza, à seulement 400 mètres de la frontière avec l'Etat hébreu. Mais au lieu d'utiliser une formulation neutre pour annoncer la nouvelle, le média a écrit : "Un tunnel présumé du Hamas qu'Israël prétend avoir trouvé", laissant entendre que l'organisation terroriste n'était "pas forcément à l'origine" de la construction du souterrain, et que Tsahal n'était "peut-être pas à l'origine" de sa découverte.

"Un prétendu tunnel du Hamas qu'Israël prétend avoir découvert" ? Vraiment, @CNN?Est-il possible que ce ne soit pas vraiment un tunnel ? Qu'il ait été construit par des extraterrestres ? Qu'Israël ne l'ait pas trouvé ?", a ironisé dans un tweet celui qui a été champion du monde d'échecs entre 1985 et 2000, et dont le père est juif.

"Il doit y avoir un équilibre permettant aux médias de citer une source sans confirmation indépendante, tout en reconnaissant des faits évidents au lieu de jeter le doute. La formulation de CNN sur le "prétendu tunnel" est absurde. (...)Je serais intéressé par des estimations de combien ce tunnel a coûté, d’où proviennent ses matériaux et quel est le montant du financement de l’ONU et de l’UE", a-t-il poursuivi dans un autre tweet.

La chaîne CNN est régulièrement épinglée pour sa présentation biaisée d'informations touchant Israël.