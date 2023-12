Gaza : Tsahal détruit le réseau de tunnels utilisé par les hauts dirigeants du Hamas

Ce réseau a été utilisé par les hauts responsables de l'organisation, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Mohammed Deif et d'autres

Les troupes de Tsahal ont sécurisé le quartier Rimal, "quartier des élites" du Hamas au centre de la ville de Gaza, y compris la zone de la "Place de la Palestine" d’où opéraient les dirigeants administratifs et militaires du Hamas. Le complexe comprenait un vaste réseau de tunnels reliant les cachettes des terroristes, les bureaux et les appartements résidentiels appartenant aux hauts dirigeants de l'organisation terroriste. Aussi bien en surface qu’en sous-sol, ce complexe était un centre de pouvoir pour les ailes militaire et politique du Hamas.

La "Place de la Palestine" était entourée de bâtiments qui servaient de centres de commandement et de contrôle, de puits de tunnels terroristes et de bâtiments stratégiques appartenant à l’organisation. Cette infrastructure militaire était située à proximité directe de magasins commerciaux, de bâtiments gouvernementaux, de résidences civiles et d'une école réservée aux enfants sourds.

Les entrées de tunnels menant au réseau étaient situés dans les résidences et les bureaux des hauts fonctionnaires et permettaient une descente secrète par des ascenseurs et des escaliers désignés. Ce réseau souterrain, qui comprenait de nombreuses caches et des portes anti-souffle, a permis aux membres du Hamas de s'échapper et de rester dans des cachettes pendant de longues périodes. Dans certains tunnels, des produits alimentaires, de l'eau et des infrastructures électriques ont été trouvés, permettant des séjours prolongés. Ce réseau a été utilisé par les hauts responsables de l'organisation, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Mohammed Deif et d'autres pour diriger les activités opérationnelles du Hamas. Il était également utilisé pour les déplacements quotidiens protégés au cœur de la ville de Gaza.

A proximité de ces bâtiments, le Hamas avait établi un atelier spécialisé pour creuser et construire le réseau souterrain. Un puits de tunnel utilisé pour la logistique et des équipements de construction de tunnel, notamment des parois et des arches en béton qui composent les plafonds du tunnel, ont été découverts à l'intérieur de l'atelier. À côté de celui-ci se trouve un puits de 20 mètres de profondeur, avec des escaliers en colimaçon descendant dans le souterrain.

Les combats pour sécuriser la zone ont duré pendant plusieurs semaines, menés par la 401e brigade de la 162e division, ainsi que les forces de l’unité Shaldag, Shayetet 13 et de l’unité Yahalom. Les forces israéliennes ont mené une offensive combinée et coordonnée entre les unités pour sécuriser la zone. Au cours des combats, environ 600 terroristes ont été éliminés lors d’incursions terrestres et aériennes.