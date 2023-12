Guerre à Gaza : Bar Refaeli visite des soldats blessés

"Je veux leur mettre un peu de baume au cœur, et leur dire à quel point nous apprécions ce qu'ils font. Leur dire que nous sommes une seule et grande famille"

L'équipe du magazine Défense d'i24NEWS, en tournage à l'hôpital Sheba de Tel Hashomer près de Tel-Aviv, a eu la surprise d'y rencontrer Bar Refaeli, venue rendre visite aux soldats blessés. Lorsque Matthias Inbar, rédacteur en chef de l'émission, lui a demandé pourquoi cette démarche était importante pour elle, le top model israélien a répondu : "J'ai une certaine notoriété, donc si je peux venir rendre visite aux soldats et leur redonner un peu le sourire, j'en suis heureuse. Je veux leur mettre un peu de baume au cœur, et leur dire à quel point nous apprécions ce qu'ils font. Leur dire que nous sommes une seule et grande famille", a-t-elle expliqué. "Vous allez peut-être penser que je suis égoïste, mais cela m'apporte aussi beaucoup. Je ressors plus forte qu'en arrivant. Donner et recevoir vont de pair", a-t-elle ajouté.

Bar Refaeli, 38 ans et mère de trois enfants, n'a pas toujours été populaire auprès des soldats de Tsahal. Dans un pays où le service militaire est perçu comme un devoir national, il lui a longtemps été reproché de s'être soustraite à ses obligations en la matière. La jeune femme s'est en effet mariée une première fois à l'âge de 18 ans pour obtenir une dérogation de la part de l'armée, et pouvoir ainsi poursuivre sa carrière de mannequin qui était alors en plein essor.