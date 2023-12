Ivanka Trump et Jared Kushner en visite en Isra√ęl

La fille de Donald Trump et son mari, ancien conseiller principal √† la Maison Blanche et artisan des accords d'Abraham ont √©t√© accueillis √† leur arriv√©e par le pr√©sident de la Knesset, Amir Ohana. Si la raison officielle de leur venue en Isra√ęl n'a pas √©t√© communiqu√©e, ils sont apparemment venus dans le but d'exprimer leur soutien et leur solidarit√© avec les Isra√©liens.