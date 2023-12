Lyon : le salon de l'alyah attaqué par des militants propalestiniens

Six personnes ont été interpellées et une enquête a été ouverte. Aucun blessé n'est à déplorer

Un groupe d'une cinquantaine de militants français propalestiniens issus du groupe nommé "Fosse aux lions" (en référence à la ville de Lyon) a entrepris de perturber le salon de l'alyah organisé par l'Agence juive, qui se tenait mercredi à Lyon.

Il était aux alentours de 18h30 lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux munis de pancartes et de drapeaux, criant des slogans anti-israéliens. Ils ont ensuite essayé de vaporiser du gaz lacrymogène sur des participants et sur le personnel de sécurité pour s'introduire dans le bâtiment où se déroulait l'événement. Des heurts ont alors éclaté entre ces manifestants et les forces de l'ordre, venues en nombre, qui sont rapidement parvenues à maîtriser le groupe. Six personnes ont été interpellées et une enquête a été ouverte. Aucun blessé n'est à déplorer. Durant l'incident, les personnes présentes au salon sont restées à l'abri dans le bâtiment. Une fois le calme revenu, le salon s'est poursuivi sous haute protection policière.

Le groupuscule de la "Fosse aux lions", qui se réclame de l'ultragauche, tient son nom de l'organisation terroriste palestinienne basée à Naplouse, à l'origine de nombreux attentats à l'arme à feu contre des civils et des soldats israéliens au cours de la dernière année. Dans une story sur son compte Instagram, le groupe a relayé son action contre le salon pour dénoncer "le génocide commis par Israël".

"Pendant que l'Etat terroriste d'Israël commet un génocide, se tient en ce moment et jusqu'à 20h le salon de l'alyah. Il s'agit d'un salon usant de propagande mensongère pour appeler la communauté juive de Lyon à venir habiter en Israël pour accentuer la colonisation et l'épuration ethnique. Des militants ont essayé de s'en approcher mais le lieu est surprotégé par les forces de l'ordre. Vos lobbys ne nous vaincront pas. Palestine vivra", a écrit le groupe sur le réseau social.

Plus tôt dans la journée, les bureaux du FSJU (Fonds social juif unifié) et du Crif Rhône-Alpes avaient été couverts de tags anti-israéliens et propalestiniens. Une plainte a aussitôt été déposée par le FSJU.