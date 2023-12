"Ce qui est arrivé n'est pas votre faute" : la mère d'un otage tué par erreur réconforte les soldats à l'origine des tirs

"Je vous aime et je vous serre dans mes bras. Prenez soin de vous"

Iris Haim, dont le fils Yotam fait partie des trois otages tués par erreur par Tsahal à Gaza, a adressé un message d'amour et de soutien aux soldats impliqués, soulignant qu'elle ne leur en voulait pas pour cette tragique erreur. S'adressant au 17e bataillon de la brigade Golani, Iris Haim a ainsi assuré aux troupes que cet incident tragique n'était pas de leur faute, mais de la seule responsabilité du Hamas.

"Je suis la mère de Yotam. Je voulais vous dire que je vous aime et que je vous serre dans mes bras de là où je suis. Je sais que tout ce qui s'est passé n'est absolument pas de votre faute ni celle de personne à part du Hamas", a écrit la mère de Yotam.

Elle a exhorté les soldats à prendre soin de leur sécurité, soulignant le rôle essentiel qu'ils jouent dans la sauvegarde du pays. "Je veux que vous preniez soin de vous et que vous gardiez en tête que vous accomplissez ce qu'il y a de plus important au monde. Tout le peuple d'Israël a besoin de vous en bonne santé", a-t-elle poursuivi.

Iris a ensuite invité les soldats à rendre visite à sa famille, soulignant leur désir de les rencontrer et de leur exprimer toute leur compréhension et leur compassion. "Dès que l'occasion se présentera, vous êtes invités à venir chez nous. Nous voulons vous voir de nos propres yeux, vous serrer dans nos bras et vous dire que ce que vous avez fait - aussi difficile et triste à dire que ce soit - était apparemment la bonne chose à faire à ce moment-là."

Yotam Haim, 28 ans, Alon Shamriz, 26 ans, et Samar Fouad Talalka, 24 ans, ont été abattus après avoir échappé au Hamas et alors qu'ils brandissaient un drapeau blanc. Une enquête de Tsahal a révélé des violations des règles d’engagement de tir, le chef d'état-major admettant que les soldats avaient commis une erreur.

Les militaires impliqués ont déclaré ne pas avoir vu le drapeau blanc dans le contexte d'échanges de tirs chaotiques. Les conclusions de l'enquête de Tsahal continuent d'arriver, et aucune décision sur d'éventuelles mesures punitives à leur encontre n'a encore été prise.