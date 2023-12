Le Shin Bet déjoue des tentatives de recrutement d'agents israéliens par l'Iran

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les activités des forces iraniennes se sont considérablement intensifiées sur le Net

Le renseignement intérieur israélien a contrecarré des tentatives de recrutement de terroristes par des agents iraniens, a affirmé jeudi le Shin Bet dans un communiqué.

Les Iraniens ont tenté de recruter des Israéliens par le biais de sites de rencontre et des réseaux sociaux, proposant de fausses offres d'emploi ou annonces en tout genre, destinées à établir un premier contact avec eux. Dans un deuxième temps, les citoyens israéliens contactés étaient invités à effectuer contre rémunération diverses "tâches" comme la prise de photos ou des vérification d'adresses, qui servent aux Iraniens à enrichir leurs renseignements sur le pays.

Certains des Israéliens ayant reçu ces requêtes ont évité d'y répondre et ont alerté les responsables sécuritaires en Israël. Il s'agit d'une méthode connue des Iraniens, qui se servent de plateformes pour le recrutement aléatoire de citoyens israéliens, dans le but d'effectuer diverses missions afin de porter atteinte au pays.

Depuis le début de la guerre, les activités des forces iraniennes se sont considérablement intensifiées sur le Net, aussi bien pour ce qui est du terrorisme psychologique que la promotion d'activités terroristes déguisées. Le Shin Bet souligne que l'objectif de L'Iran est d'aider le Hamas et de nuire à l'effort de guerre d'Israël.

En réaction à ces tentatives, le Shin Bet a publié un rare message vidéo de menace s'adressant directement aux dirigeants iraniens: "Nous suivons de près vos efforts vides de sens depuis longtemps. Nous avons découvert de nombreuses cibles et réussi à contrecarrer vos plans. Toutes vos activités contre les citoyens israéliens, arabes et juifs, sont sous le contrôle du Shin Bet et seront immédiatement contrecarrées. Nous vous prévenons que jouer avec le feu aura des conséquences graves. Nous vous suggérons de protéger la vie de vos familles."