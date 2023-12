Plus de libération d'otages avant un cessez-le-feu total, affirme le Hamas

Israël a réagi en affirmant que la guerre ne prendrait fin "que lorsque tous ses objectifs seraient atteints"

Après avoir refusé une trêve proposée par Israël d'une semaine contre la libération de 40 otages israéliens (et prisonniers sécuritaires palestiniens), le Hamas a publié ce jeudi un message officiel disant qu'elle ne procéderait plus à aucune libération avant la fin de la guerre. "Nous ne parlerons des captifs et ne conclurons des accords d'échange de prisonniers qu'après la cessation totale de l'agression israélienne et un cessez-le-feu", indique le communiqué.

Israël, qui avait exprimé ces derniers jours sa volonté de parvenir à un nouvel accord, a réagi en affirmant que la guerre ne prendrait fin "que lorsque tous ses objectifs seraient atteints" à savoir éradiquer le Hamas, libérer les otages et sécuriser la bande de Gaza. Ce durcissement de la position de l'organisation terroriste qui souhaite le retrait total de Tsahal pour entamer des négociations en vue d’un accord global, prouve l'intention du Hamas d'assurer sa survie, par tous les moyens possibles.