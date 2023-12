Quels médias les Arabes israéliens privilégient-ils pendant la guerre ? (Enquête)

31,5 % des personnes interrogées perçoivent les réseaux sociaux comme la source d'information la plus fiable

Un nouveau sondage de l’Université Bar-Ilan s'est intéressé à la manière dont les Arabes israéliens s'informent pendant la guerre. L’enquête a été menée par le Dr Gal Yavetz, du Département des sciences de l’information de l’Université Bar-Ilan.

Un échantillon représentatif de 146 adultes Arabes israéliens (18 ans et plus) ont participé à l’enquête actuelle au cours de la septième semaine de la guerre.

Selon l'enquête, 31,5 % des personnes interrogées perçoivent les réseaux sociaux comme la source d'information la plus fiable sur la guerre, tandis que pour 29,5%, les journalistes et les médias restent la source d'information la plus fiable.

Environ la moitié (48,6 %) des sondés ont déclaré avoir publié moins de contenu sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre.

Courtesy The Israel Innovation Authority (IAA)

Lorsqu'on leur a demandé d'indiquer la principale raison de leur consommation d'informations pendant la guerre, 40 % des Arabes israéliens interrogés ont répondu qu'ils le faisaient par besoin de "se sentir en sécurité" et 28 % ont répondu qu'ils "restaient ainsi informés".

En revanche, dans le sondage réalisé auprès des Juifs israéliens publié le mois dernier, 73,7 % perçoivent le porte-parole de Tsahal comme la source d’informations la plus fiable sur la guerre. Le sondage précédent, réalisé au cours de la cinquième semaine de la guerre auprès d'un échantillon représentatif de 505 Juifs israéliens, montrait également que la plupart (57,4 %) consommaient des informations provenant des médias pour "rester informés" et 23 % pour leur "sentiment de sécurité personnelle."

L'étude a été menée sur un échantillon représentatif de la population en Israël par la société iPanel.