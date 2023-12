Le soutien à Israël en baisse parmi le public américain

Les Américains sont toutefois largement majoritaires à considérer que l'aide à Israël sert les intérêts des Etats-Unis

Un sondage de l'Université Quinnipiac publié mercredi indique que deux mois après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les électeurs américains sont divisés sur la question de savoir si les États-Unis devraient envoyer davantage d'aide militaire à Israël, 45 % des sondés affirmant que oui contre 46 % qui s'y opposent.

Un précédent sondage publié le 16 novembre montrait un soutien majoritaire sur le même point, 54 % se prononçant en faveur de l'aide américaine à Israël contre 39 % qui y étaient opposés.

Les données montrent toutefois que les Américains sont majoritaires à considérer que l'aide à Israël sert les intérêts des Etats-Unis, 69 % soutenant cette idée contre 23 % qui ne l'approuvent pas.

"Les sentiments changent à mesure que les pertes humaines à Gaza augmentent", commente Tim Malloy, analyste des sondages à l'Université Quinnipiac. "Alors que les sondés indiquent clairement qu'ils ont un intérêt personnel à soutenir Israël, ils sont moins enthousiastes à l'idée de renforcer l'arsenal du pays", a-t-il ajouté. Il relève par ailleurs que les écarts d'opinion sont très marqués suivant l'âge et l'affiliation politique des personnes interrogées.

Les républicains sont 65 % (contre 28 % ) à soutenir l'envoi accru par les États-Unis d'aide militaire à Israël, tandis que les démocrates 58 % des démocrates (contre 36 %) s'y opposent. Parmi les indépendants, 41% se prononcent pour et 48 % contre.

Concernant la tranche d’âge, les électeurs de plus de 65 ans ainsi que la tranche des 50-64 ans soutiennent l’aide à Israël, tandis que les électeurs de 18 à 34 ans et de 35 à 49 ans s'y opposent. L'opposition la plus forte s'exprime parmi le panel le plus jeune, celui des 18-35 ans, avec 72 % qui se disent opposés au soutien à Israël.

Le sondage montre aussi que la majorité des électeurs blancs (51 %) sont favorables à une aide militaire à Israël, tandis que la majorité (56 %) des électeurs noirs s'y opposent.