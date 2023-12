Julia Boutros, chanteuse libanaise soutien de Nasrallah, sort un nouveau titre dédié aux gazaouis

Boutros est mariée à Elias Bou Saab, vice-président du parlement libanais, auparavant ministre de la Défense

La chanteuse libanaise Julia Boutros, connue pour ses positions pro-palestiniennes et son soutien à Hassan Nasrallah et au président syrien Bachar al-Assad, a sorti une nouvelle chanson dédiée aux civils de Gaza :" Nous ne nous rendrons pas".

Dans son nouveau clip, on la voit la chanter tandis que des images de destruction et de dévastation de Gaza sont projetées derrière elle: "Je suis prête à être poignardée avec une épée et à ne pas être contrôlée par le mal", chante-t-elle dans le refrain. "Tant que je vivrai, ma vie sera une lutte pour la liberté." La performance de Boutros a été vue environ 130 000 fois, tandis qu'un autre de ses titres "Où sont les millions?" est devenue virale.

https://twitter.com/i/web/status/1736943053414514961

"Où sont les millions" est une chanson qui exprime la colère face à l'indifférence du reste du monde arabe vis-à-vis des souffrances du peuple palestinien. Au cours de ces mois de guerre, elle a suscité un regain d'intérêt, des millions de vues et de nombreuses versions sur TikTok, YouTube et Instagram.

Boutros entretient des liens étroits avec le gouvernement libanais : elle est mariée à Elias Bou Saab, vice-président du parlement libanais qui était auparavant également ministre de la Défense du pays.

Pendant la Seconde Guerre du Liban, elle a collecté des millions pour le peuple libanais et les terroristes du Hezbollah et leurs familles. Elle est l’une des seules femmes publiques chrétiennes au Liban à avoir exprimé son soutien au Hezbollah.

