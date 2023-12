Israël en guerre : les combats à Khan Younès s'intensifient | LIVE

Ministère de la Santé à Gaza : Plus de 20 000 Palestiniens tués depuis le début de la guerre

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas, a annoncé que 20 057 Palestiniens ont été tués et 53 320 blessés depuis le début de la guerre avec Israël. Le ministère ne fait pas de distinction entre les décès de terroristes et de civils. Selon les données du ministère, le nombre de morts représente près de 1 % de la population de la bande avant le début de la guerre. De plus, à Gaza, on affirme que pendant les plus de dix semaines de combats entre Israël et le Hamas, plus de 80 % des habitants de la bande ont été déplacés de leurs maisons. Par ailleurs, les Palestiniens rapportent que le Dr. Munir al-Bursh, directeur général du ministère de la Santé à Gaza, a été blessé dans une attaque aérienne de Tsahal sur la maison où à l'intérieur de laquelle il se trouvait, dans le camp de réfugiés de Jabalia. Sa fille aurait également été tuée dans l'attaque, selon ces mêmes sources.