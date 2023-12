Gaza : le Conseil de sécurité devrait voter une résolution qui n'appelle pas à l’arrêt des hostilités

Le nouveau texte, résultat de discussions sous la menace d'un nouveau veto américain, ne ressemble plus à la version proposée par les Emirats arabes unis

Après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se prononcer vendredi sur une résolution destinée à améliorer l'aide à Gaza, un texte édulcoré désormais au goût des Américains qui ne voulaient pas d'un appel à une cessation des hostilités. Selon des sources diplomatiques, le vote est désormais prévu vendredi, mais le nouveau texte, résultat de discussions sous la menace d'un nouveau veto américain, ne ressemble plus à la version proposée dimanche par les Emirats arabes unis.

Le nouveau projet de résolution, appelle à "des mesures urgentes pour immédiatement permettre l'accès humanitaire sûr et sans entrave et aussi à créer les conditions pour une cessation durable des hostilités". La référence à une "cessation urgente et durable des hostilités" présente dans le texte de dimanche a disparu, tout comme la demande moins directe de la version suivante d'une "suspension urgente des hostilités". "Si la résolution est présentée telle qu'elle est, nous pouvons la soutenir", a assuré jeudi soir l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield, assurant que le texte n'avait pas été "affaibli" et qu'il avait le soutien des pays arabes.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité n'a réussi qu'une seule fois à adopter une résolution sur le conflit, le 15 novembre avec un texte appelant à des "pauses humanitaires". Il a rejeté cinq autres textes en deux mois, dont deux en raison de vetos américains, le dernier le 8 décembre.

Les Etats-Unis avaient alors bloqué, malgré la pression inédite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, l'appel à un "cessez-le-feu humanitaire", également jugé inacceptable par Israël. Alors que la plupart des membres du Conseil semblaient vouloir éviter un nouveau veto, les négociations se sont aussi concentrées sur la demande de mise en place d'un mécanisme de suivi de l'aide, assuré "exclusivement" par l'ONU, pour garantir sa nature "humanitaire". Israël, qui veut maintenir son contrôle sur les convois humanitaires, s'opposait à ce mécanisme, et la référence à l'exclusivité du contrôle de l'ONU a disparu du dernier texte consulté. Autre point contentieux, l'absence une nouvelle fois dans le texte d'une condamnation --et même du nom-- du Hamas.