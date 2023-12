Israël dénonce les "fausses accusations" de crimes de guerre du Haut-Commissariat aux droits de l'homme

L'agence onusienne a repris des témoignages rapportés par l'ONG pro-palestinienne EuroMed selon lesquels, des soldats ont "massacré des civils non armés à Gaza"

Israël a vivement réagi jeudi aux accusations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a affirmé que les troupes de Tsahal avaient commis des crimes de guerre dans le quartier Al Remal de la ville de Gaza. Dans un communiqué diffusé mercredi, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a publié un rapport accusant les soldats israéliens d'avoir "massacré des civils non armés à Gaza." Selon le rapport, le Haut-Commissariat a reçu des informations indiquant que Tsahal avait exécuté sommairement au moins 11 hommes palestiniens non armés devant leurs familles dans le quartier Al Remal de Gaza.

"Le 19 décembre 2023, entre 20h00 et 23h00, Tsahal aurait encerclé et attaqué l'immeuble Al Awda, également connu sous le nom de 'bâtiment Annan', dans le quartier Al Remal, à Gaza, où trois familles apparentées et la famille Annan se réfugiaient. D'après les témoignages rapportés par l'ONG pro-palestinienne EuroMed Human Rights Monitor, Tsahal, qui contrôlait l'immeuble et les civils à l'intérieur, aurait séparé les hommes des femmes et des enfants, avant de tirer et tuer au moins 11 hommes, principalement âgés de la fin de la vingtaine à la trentaine, devant leurs familles. Tsahal aurait ensuite ordonné aux femmes et aux enfants de se regrouper dans une pièce, puis aurait tiré sur eux ou lancé une grenade dans la pièce, blessant gravement certains d'entre eux, y compris un nourrisson et un enfant. Le Haut-Commissariat a confirmé les tueries à l'immeuble Al Awda, bien que les détails et circonstances soient toujours en cours de vérification. Tsahal n'a publié aucune information sur cet incident." Le Haut-Commissariat a appelé Israël à enquêter sur l'incident et, si les allégations s'avèrent exactes, à traduire en justice les responsables et à prendre des mesures pour empêcher que cela ne se reproduise.

Israël a qualifié ces allégations sur X (anciennement Twitter) de "sans fondement et dénuées de vérité", ajoutant que Tsahal avait déjà mené une enquête basée sur les informations publiques disponibles, et n'a trouvé "aucun enregistrement d'une opération ou d'un incident dans le quartier Al Remal de la ville de Gaza qui soutiendrait les allégations du Haut-Commissariat." Israël a ensuite accusé l'ONU de diffuser des allégations non vérifiées et non étayées, qu'Israël considère comme équivalant à un "libelle de sang".

Israël a exigé que le Haut-Commissaire Volker Türk retire publiquement les accusations portées par son bureau, les qualifiant de "preuve supplémentaire de l'approche partiale du Haut-Commissariat envers Israël et d'une tendance inquiétante à publier des informations non vérifiées". "Israël s'engage à respecter ses obligations internationales et rejette catégoriquement toute allégation d'exécutions extrajudiciaires. Nous continuerons à enquêter sur toute allégation sérieuse portée à notre attention."