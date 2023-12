Le kibboutz Nir Oz annonce la mort de l'otage Gadi Hagi, enlevé et assassiné à Gaza

Père de quatre enfants et grand-père de sept, Hagi avait été enlevé avec sa femme, Judy Weinstein, 70 ans, qui reste capturée et blessée

Le kibboutz Nir Oz a annoncé vendredi matin la mort de l’un de ses habitants, Gadi Hagi, âgé de 73 ans, qui a été enlevé et par la suite assassiné dans la bande de Gaza. Père de quatre enfants et grand-père de sept, Hagi avait été enlevé avec sa femme, Judy Weinstein, 70 ans, qui reste capturée et blessée. Son corps est toujours retenu à Gaza. Le kibboutz souligne que Gadi était un homme perspicace, et un musicien doué pour les instruments à vent depuis son enfance. Passionné par la terre, la cuisine, il était aussi un fervent défenseur d'un mode de vie sain, incluant une alimentation végétalienne et la pratique régulière du sport.