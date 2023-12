Israël met en garde le Danemark contre la présence d'un imam, membre éminent du Hamas

Le ministre de la Diaspora, Amichai Chikli, a écrit à Copenhague pour avertir que "le Hamas est actif dans le pays sous la direction de Hussein El-Khodr"

Le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, a adressé un avertissement à un homologue danois, affirmant que l'imam Hussein El-Khodr au Danemark jouait un rôle de leader au sein de l'organisation terroriste Hamas. Cette révélation, faite publique par le journaliste danois Jotam Confino, a entraîné une vague de critiques envers Israël. Dans sa lettre, Chikli exprimait des inquiétudes sur les activités présumées de l'imam avec le Hamas. Cependant, El-Khodr a catégoriquement nié toute association avec le groupe terroriste, assurant qu'il respectait toutes les communautés au Danemark, y compris les juifs, les chrétiens et les communistes, et qu'il était opposé aux conflits interreligieux.

Tomer Neuberg/Flash90

Des experts danois en lutte contre le terrorisme, consultés par TV2, ont estimé que les preuves disponibles au public, notamment des photos de l'imam avec Ismail Haniyeh, président du Hamas, et une interview sur la chaîne Al-Aqsa contrôlée par le Hamas, étaient insuffisantes. Ils ont critiqué la démarche israélienne de transmettre un tel avertissement par voie ministérielle plutôt que par des canaux de renseignement appropriés. Le 5 novembre, Chikli avait contacté Sophie Løhde, ministre danoise de l'Intérieur et de la Santé, par courriel, partageant son inquiétude pour la sécurité des Juifs et de la société danoise. Il avait joint des photos et vidéos à l'appui de ses affirmations.

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Le 14 décembre, dans un contexte d'alerte à des menaces terroristes jugées "très sérieuses" liées au Hamas et au conflit de Gaza, les autorités danoises ont procédé à plusieurs arrestations lors d'une opération coordonnée à l'échelle européenne.