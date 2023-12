Israël en guerre : Tsahal élimine des terroristes qui se trouvaient dans un QG du Hamas | LIVE

L'Iran organise la "conférence internationale de Téhéran sur la Palestine", avec plus de 50 pays

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a annoncé que la "Conférence internationale de Téhéran sur la Palestine" se tiendrait aujourd'hui à Téhéran. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, l'objectif de la conférence est de "renforcer l'aide internationale aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie et de faire pression sur Israël pour qu'il arrête ses attaques à Gaza et lève le blocus". L'agence ajoute que de hauts responsables, des hommes politiques et des religieux de plus de 50 pays devraient participer à cette conférence.