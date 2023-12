"Rien ne peut justifier les horribles attaques terroristes" lancées par le Hamas le 7 octobre (chef de l'ONU)

Guterres est critiqué par les responsables israéliens en raison de propos interprétés par certains comme étant anti-Israël et pro-Hamas

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que "rien ne peut justifier les horribles attaques terroristes lancées par le Hamas le 7 octobre, ni l'enlèvement brutal de quelque 250 otages", dans un message publié vendredi sur le réseau social X, dans lequel il réitère également son "appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages restants".

"Aussi difficile qu'elle puisse paraître aujourd'hui, la solution des deux États - conformément aux résolutions des Nations unies, au droit international et aux accords précédents - est la seule voie vers une paix durable", a-t-il écrit dans un précédent billet. "Toute suggestion contraire nie les droits de l'homme, la dignité et l'espoir du peuple palestinien." Cette semaine, M. Guterres a visionné le documentaire de 47 minutes de Tsahal sur les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre lors d'une projection privée au siège de l'ONU, après avoir subi des pressions considérables de la part de responsables israéliens, a rapporté la chaîne N12 mardi. Selon l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, M. Guterres a déclaré, après avoir visionné les images, que l'assaut du Hamas était "l'humanité dans ce qu'elle a de pire".

Depuis le début de la guerre, M. Guterres est vivement critiqué par les responsables israéliens en raison de propos qui ont été interprétés par certains comme étant anti-Israël et pro-Hamas. En octobre, le chef de l'ONU a semblé suggérer que l'impulsion de l'assaut dévastateur du Hamas était le contrôle de l'État juif sur les territoires palestiniens, bien qu'Israël se soit retiré unilatéralement de Gaza en 2005. "Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans le vide", a déclaré M. Guterres, ce qui a incité M. Erdan et le ministre des affaires étrangères, Eli Cohen, à demander sa démission.

Plus récemment, M. Cohen a accusé M. Guterres de soutenir le Hamas et a de nouveau demandé sa démission après que le chef de l'ONU a écrit une lettre appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas. M. Cohen a également condamné la décision de M. Guterres d'invoquer une clause rare de la charte des Nations unies pour demander l'intervention du Conseil de sécurité.