L'Iran accueille une conférence internationale sur la Palestine à Téhéran

L'objectif de la conférence est de faire pression sur Israël pour qu'il arrête ses frappes sur Gaza

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a annoncé samedi la tenue de la "Conférence internationale de Téhéran sur la Palestine", selon l'agence de presse iranienne Tasnim. Selon l'agence, la conférence vise à renforcer le soutien international au peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, à faire pression sur le "régime sioniste" pour qu'il arrête ses frappes sur Gaza et lève le blocus sur l'enclave, et à donner un élan à l'acheminement de l'aide humanitaire internationale vers la Palestine.

Parmi les participants à la conférence figurent des hauts fonctionnaires, des hommes politiques et des personnalités religieuses de plus de 50 pays. Pour M. Kanaani, cette conférence s'inscrit dans la continuité des efforts diplomatiques déployés par l'Iran pour soutenir la résistance du peuple palestinien. "La fin immédiate des crimes de guerre et du génocide de la nation palestinienne opprimée par le régime sioniste d'apartheid est une exigence de tous les défenseurs des droits, de la justice et des consciences humaines éveillées à travers le monde", a ajouté le porte-parole.