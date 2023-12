Tsahal a éliminé 8.000 terroristes à Gaza depuis le début de la guerre

Plusieurs centaines ont été arrêtés ou se sont rendus, et nombre d'entre eux ont été interrogés par le service de sécurité intérieure du Shin Bet

Le colonel de réserve de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch, a indiqué samedi sur le plateau d'i24NEWS que Tsahal a éliminé 8.000 terroristes affiliés au Hamas et au Jihad islamique à Gaza depuis le début de la guerre, dont 2.000 depuis la fin de la trêve, fin novembre. Par ailleurs, plusieurs centaines ont été arrêtés ou se sont rendus, et plusieurs d'entre eux ont été interrogés par le service de sécurité intérieure du Shin Bet, dans le but, notamment, d'obtenir des renseignements sur des cibles stratégiques dans la bande de Gaza.

De son côté, le gouvernement du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza a estimé que le dernier bilan des opérations militaires israéliennes menées en représailles à l'attaque du 7 octobre, s'élève à 20.057 morts, et plus de 50.000 blessés. Les chiffres du Hamas ne font cependant pas la distinction entre les civils et les terroristes, et ne précisent pas le nombre de victimes résultant de tirs de roquettes ratés des groupes terroristes palestiniens, ni le nombre de personnes tuées par des membres du Hamas.