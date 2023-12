"Toi, on va te trouver un mari à Gaza, m'ont dit les terroristes" (Agam, ex-otage de 17 ans)

"Certaines filles ont été maltraitées physiquement, elles étaient seules pendant toute leur captivité"

Trois semaines après leur retour de captivité à Gaza, Hen Goldstein-Almog et sa fille Agam racontent leur calvaire aux mains du Hamas, la perte de Nadav, le père de famille, et de Yam, la fille aînée.

Hen, Agam, ainsi que les deux fils de la famille Gal, 11 ans, et Tal, 9 ans, sont revenus de l'enfer après 51 jours qui ont bouleversé leur vie à jamais. Nadav, a été tué le 7 octobre par les terroristes dans la maison familiale à Kfar Aza d'une balle dans la poitrine, tandis que Yam a reçu une balle dans la tête.

"Je me suis forcée chaque jour à Gaza, avant de m'endormir, dans les moments les plus difficiles, à ne pas oublier ce que j'avais vu", raconte Hen.

Les terroristes ont emmené les membres survivants de la famille à Gaza dans leur véhicule. "Je me souviens du regard effrayé de mes enfants. Pendant le voyage, les terroristes ont également entassé des corps dans la voiture", raconte Hen.

La première chose qu'Agam 17 ans a craint une fois arrivée à Gaza, c'est le viol. "C'est ce qui m'a fait peur tout de suite, j'ai dit à ma mère : 'ils vont me violer'. J'ai alors demandé au chauffeur de nous laisser ensemble en captivité, et par miracle nous n'avons pas été séparés," affirme la jeune fille.

Hen et les enfants ont appris en captivité, par les terroristes, que Nadav et Yam n'avaient pas survécu. "C'était la première fois que Gal, 11 ans et demi, pleurait", raconte Hen.

Hen, Agam et les deux garçons ont été détenus ensemble dans un appartement pendant environ cinq semaines avec d'autres otages qui vivaient avec eux 24 heures sur 24.

"Nous allions parfois nous promener et nous demandions de marcher un peu", se souvient Hen. Les terroristes ont parlé à Agam et Hen des relations entre hommes et femmes dans la bande de Gaza. "Ils m'ont dit : 'Toi, on t'épouse à Gaza, on va te trouver un mari ici'", se souvient Agam. Hen a ajouté : "ils lui ont également donné un très beau nom arabe. Agam a reçu le nom de Salasbil, qui signifie eau douce."

"Je les ai beaucoup insultés en hébreu mais certains d'entre eux comprennent", affirme Agam.

​Au cours de la première et de la dernière semaine de leur captivité, la famille a rencontré de nombreuses personnes enlevées dans les tunnels de Gaza. "C'est une immense excitation de voir des otages, des gens que nous connaissions un peu", raconte Hen. "Il y avait beaucoup de filles. Des filles de 19 ans seules, et elles ont vécu des choses difficiles, sur le plan personnel, qui les ont profondément marquées. Elles ont également été maltraitées physiquement, c'était une torture. L'une d'elle était seule depuis le début", a expliqué Agam. "Quand elle nous a vus, elle parlait très doucement et lentement. Elle m'a dit : 'désolée de parler comme ça, je n'ai tout simplement pas parlé depuis 50 jours".

​