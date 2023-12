"Je pensais qu'on m'avait oubliée à Gaza, j'avais une peur bleue" (Sahar, 16 ans, ex-otage)

Son père Ofer est toujours à Gaza

Dans une interview accordée au New York Times, la jeune franco-israélienne Sahar Kalderon, 16 ans enlevée par le Hamas avec son frère Erez 12 ans et son père, raconte sa captivité à Gaza. "Sur place, j'entendais les explosions et je me suis souvent dit : à la fin, je mourrai à cause des missiles israéliens et non du Hamas. Je voulais qu'ils arrêtent la guerre et qu'ils sortent tous les otages", raconte-t-elle.

Sahar, son frère et son père ont été enlevés au kibboutz Nir Oz le 7 octobre. Son père Ofer est toujours à Gaza.

"Ils ont tout pillé le 7 octobre, bicyclettes, tracteurs, réfrigérateurs, motos, téléviseurs, tout, j'ai vu les terroristes tenir des sacs remplis d'affaires," se souvient Sahar.

Courtesy of the Kalderon family

"Des terroristes nous ont battus sur la route pour Gaza et lorsque nous sommes entrés dans Gaza, je n'ai jamais ressenti une telle peur. J'avais une peur bleue", raconte Sahar.

Elle a été séparée de ses proches et ne savait pas que sa grand-mère Carmela et sa cousine Noya (13 ans) avaient été assassinées le 7 octobre. Elle ne savait pas non plus ce qui était arrivé à son frère et à son père.

"Je ne savais pas combien d'otages ils avaient pris. Je pensais qu'il n'y avait que moi et les gens qui étaient avec moi. Je pensais qu'on m'avait oubliée à Gaza", poursuit-elle.

Concernant les conditions de captivité, elle n'a pas voulu entrer dans les détails et a seulement déclaré : "Nous étions totalement impuissants. Ceux qui sont en captivité ne savent rien de ce qui se passe à l'extérieur. Les conditions étaient vraiment très difficiles. On avait faim tout le temps et il était impossible de faire quoi que ce soit".

Le jour de notre libération, "ils m'ont dit une heure avant : tu rentres en Israël. J'étais sûre qu'ils mentaient jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher. Nous avons été emmenés dans une camionnette blanche et j'ai ensuite revu mon frère. J'étais si heureuse de le voir. J'ai commencé à pleurer. Puis je me suis dit : au moins, il est avec moi".

En Israël, Sahar a retrouvé sa mère, sa sœur et son frère aîné, mais elle s'inquiète toujours pour son père, retenu aux mains du Hamas.

​