Andrea Bocelli écrit une lettre à une ex-otage du Hamas, qui dit avoir été soutenue par sa musique en captivité

Andrea Bocelli a adressé une lettre à Yaffa Adar, 85 ans, ex-otage du Hamas. Dans celle-ci, l'artiste exprime sa reconnaissance et son admiration pour l'Israélienne, qui avait confié après sa libération que la musique du tenor italien l'avait soutenue en captivité. "Tous les matins je fredonnais dans ma tête la chanson "Con te partirò" d'Andrea Bocelli. Elle m'aidait à garder espoir et à me dire que le jour à venir serait peut-être celui de ma libération", avait raconté Yaffa Adar à une chaîne israélienne.

"Chère Madame Yaffa Adar, j'aimerais pouvoir vous prendre dans mes bras. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que mon humble voix, ce grand cadeau que le ciel m'a fait, puisse un jour s'avérer si important", a écrit le chanteur à l'octogénaire.

"Il n'y a pas de récompense, pas d'applaudissements, pas d'honneur ou de reconnaissance qui vaut autant que vos paroles. Grâce à vous, je chanterai désormais avec un enthousiasme, une foi et une énergie renouvelés. J'espère vous rencontrer un jour et chanter pour vous seule ce que vous voudrez, pour effacer autant que possible le souvenir douloureux de ces jours terribles que je ne peux même pas imaginer", a poursuivi le chanteur.

Le courage et la dignité de Yaffa Adar avaient ému le monde entier, alors que les images de son enlèvement avaient été largement diffusées. On la voyait aux côtés des terroristes du Hamas se tenant bien droite et avec un demi-sourire sur le visage. "Je ne voulais pas leur faire le cadeau de m'effondrer et de leur montrer que j'avais peur. Je voulais aussi que dans le cas où ma famille verrait ces images, elle puisse avoir l'assurance que j'allais tenir le coup", a raconté l'ex-otage, qui toute sa vie a milité pour la paix avec les Palestiniens.