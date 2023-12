Ces familles d'otages opposées à toute trêve avec le Hamas pour leur libération

"Le Hamas doit être brisé, il ne faut lui accorder aucune pause jusqu'à ce qu'il soit à genoux. Il nous suppliera alors de reprendre les otages"

Contrairement à ce que la logique et les déclarations publiques pourraient laisser croire, toutes les familles d'otages ne sont pas favorables à un accord de trêve avec le Hamas pour permettre la libération d'autres captifs. Un petit groupe de proches de personnes kidnappées est ainsi rassemblé au sein du "Forum Tikva". Certes minoritaires, ils tentent cependant de faire porter leur voix, affirmant leur opposition à toute cessation des combats à Gaza avant la chute de l'organisation terroriste. A leurs yeux, seule une pression militaire continue permettra la libération des otages.

Ces familles se sont ainsi empressées d'écrire une lettre au gouvernement il y a une dizaine de jours, pour dénoncer le nouvel accord de trêve qui semblait se profiler avec le Hamas, avant que celui-ci ne rejette finalement les conditions posées par Israël.

"Nous avons appris avec étonnement que le cabinet de guerre avait approuvé de nouvelles discussions concernant un cessez-le-feu, incluant le retrait des forces de Tsahal de certaines parties de la bande de Gaza et la libération de terroristes ayant du sang sur les mains. Des négociations qui sont en outre menées par Ismail Haniyeh, le dirigeant de l'organisation nazie que vous aviez promis d'éliminer", ont écrit les familles à Benjamin Netanyahou.

Article 27A of the Israeli copyright law

"Dès le début de la guerre, nous avons rencontré le gouvernement et lui avons dit que la seule voie qui mènerait à la libération des personnes enlevées était la pression sur le Hamas et son affaiblissement. Une trêve ne fait que donner une légitimité aux dirigeants du Hamas, et ne fait que renforcer l'organisation terroriste, tout en nuisant aux personnes enlevées et à la possibilité de leur libération", ont poursuivi les proches des otages. "Le Hamas doit être brisé, il ne faut lui accorder aucune pause jusqu'à ce qu'il soit à genoux. Il nous suppliera alors de reprendre les personnes enlevées", ont-elles ajouté.

Selon elles, les trêves mettent les soldats en danger, tandis que les libérations de terroristes sont un risque pour le pays entier. "Nous n'imaginons pas qu'après tout ce qui s'est passé le 7 octobre, il y ait des discussions concrètes pour la libération de terroristes meurtriers. Nous avons déjà subi de nombreux contrecoups après l'accord Shalit", ont-elles encore écrit, faisant référence au fait que de nombreux prisonniers palestiniens libérés en échange du soldat Gilad Shalit en 2011 ont ensuite perpétré de nouveaux attentats. Yahya Sinwar, l'actuel chef du Hamas dans la bande de Gaza, était de ceux-là.

"La nation d'Israël se trouve maintenant à un moment historique où elle a l'opportunité de montrer à ses ennemis que c'est la dernière fois que le sang juif est gaspillé. Manquer cette occasion mènera au prochain massacre, à Dieu ne plaise", ont conclu les familles.