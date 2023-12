Israël : nouvelle manifestation pour la libération des otages

"Ce n'est plus le temps des mots, il faut agir pour leur libération"

Des dizaines de milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées samedi soir à Tel-Aviv pour réclamer le retour des otages. La manifestation a été marquée par la présence de Scooter Braun, l'un des leaders de l'industrie musicale internationale, manager de Justin Bieber, Drake et bien d'autres stars. D'origine juive, il est en visite de solidarité en Israël depuis le début de la semaine.

"J'ai décidé de venir en Israël pour me tenir aux côtés de mon peuple. Depuis que je suis ici, je vois des gens pleins d'espoir, de courage et de détermination, et cela me fait croire que les personnes enlevées reviendront vite chez elles. Elles doivent revenir maintenant", a-t-il déclaré.

"Ma grand-mère était une survivante d'Auschwitz... Les terroristes ont commis une terrible erreur s'ils pensaient qu'ils allaient nous briser le moral le 7 octobre, et s'ils pensaient profiter de nos divisions. Nous sommes un peuple uni. Cela se ressent partout dans le monde. Nous crions que le peuple d'Israël est vivant. Ramenez les personnes enlevées à la maison maintenant", a-t-il encore dit.

Des personnes libérées de captivité ont également pris la parole. Parmi elles, Sharon Kunio, libérées avec ses deux filles mais dont le mari, David, est toujours aux mains du Hamas. "Il est impossible de décrire le sentiment d'impuissance d'une mère qui regarde droit le canon d'un fusil alors qu'elle tient son enfant dans ses bras, tout en se demandant où est son autre fille (...) David, mon mari est en captivité depuis 78 jours, là où chaque heure est une éternité", a-t-elle affirmé.

Rachel Goldberg-Pollin, mère d'un otage, a elle aussi témoigné. "Mon fils a été kidnappé lors du festival Nova et sa main a été amputée. Je suis une mère qui veut que mon fils vive, je veux que mon fils ait des petits-enfants et qu'ils grandissent en sécurité dans ce pays. Nous entendons les discours de ceux qui prennent les décisions. Mais ce n'est plus le temps des mots, il faut agir pour leur libération", a-t-elle imploré.

Le major-général Eli Cheney de l'ancien commandant de la marine dans un message aux membres du cabinet : « La tâche d'éliminer le Hamas est extrêmement importante pour les générations futures. Mais il y a une tâche encore plus importante et plus urgente : c'est de ramener toutes les personnes enlevées chez elles, immédiatement !", a déclaré pour sa part le major-général Eliezer Marom, ancien commandant de la marine israélienne en s'adressant aux membres du cabinet de guerre.

"Les dirigeants doivent prendre des décisions difficiles et prendre des risques. Il n’existe aucune condition que nous, en tant que pays, ne puissions remplir. Nous demandons au gouvernement israélien de présenter une offre que le Hamas ne pourra pas refuser", a-t-il ajouté.

Si les pourparlers entre Israël et le Qatar pour un accord permettant une nouvelle libération d'otages se poursuivent, aucun progrès dans les discussions n'a été rapporté. La semaine dernière, le Hamas a rejeté une proposition incluant une semaine de trêve en échange de la libération de 40 otages. Dans la foulée, il a affirmé que plus aucun captif ne serait rendu avant un cessez-le-feu total.