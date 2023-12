Biden exhorte Netanyahou à protéger les civils de Gaza, mais n'appelle pas à un cessez-le-feu

Le président américain a insisté sur "l'importance de permettre aux civils de s'éloigner en toute sécurité des zones de combat"

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont eu une conversation téléphonique prolongée samedi, centrée sur la situation à Gaza. Au cours de cet appel, d'une durée d'environ 45 minutes, Biden a évoqué la réduction de l'offensive israélienne à Gaza, sans toutefois demander explicitement un arrêt des combats. Cette conversation intervient après que les États-Unis ont exercé d’importantes pressions pour l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui ne demande pas un cessez-le-feu immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Biden n’a pas souhaité entrer dans les détails de la conversation, mais il a souligné avoir évoqué la nécessité de protéger les civils et d'assurer l'accès à l'aide humanitaire. "Je n'ai pas demandé de cessez-le-feu", a-t-il par ailleurs concédé, en réponse à une question. La Maison Blanche a ensuite publié une déclaration indiquant que les deux hommes "ont discuté de la campagne militaire d'Israël à Gaza, de ses objectifs et de son échelonnement". "Le président a insisté sur "l'importance de permettre aux civils de s'éloigner en toute sécurité des zones de combat". De son côté, Netanyahou a affirmé qu'Israël continuerait sa campagne jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, y compris neutraliser le Hamas et obtenir le rapatriement des otages détenus dans la bande de Gaza.

IDF Spokesperson

Les États-Unis se sont opposés à un cessez-le-feu qui permettrait au Hamas de rester opérationnel, tout en faisant pression sur Israël pour qu'il réduise rapidement sa campagne militaire. Cette pression s'intensifie dans un contexte de mécontentement international croissant face aux pertes humaines à Gaza et à une crise humanitaire majeure. Les discussions ont également porté sur la libération des 129 otages détenus à Gaza, certains ayant probablement péri en captivité. Biden et Netanyahou ont souligné l'importance de leur libération dans le cadre des efforts de paix et de stabilité dans la région.