Israël en guerre : poursuite des combats à Gaza | LIVE

Combats en face à face avec les terroristes à Gaza. La brigade Givati ​​​​approfondit les combats au cœur de Khan Yunès

Les soldats de la brigade Givati ​​​​ont travaillé dur ces trois dernières semaines à Khan Yunès, élargissant leur emprise opérationnelle et éliminant les terroristes dans des combats en face à face.

Cette semaine, les combattants ont rencontré cinq terroristes qui sortaient d'un puits de tunnel et ont tiré sur les troupes de Tsahal, les soldats ont attaqué les terroristes et les ont éliminés à bout portant. Immédiatement après, les soldats ont identifié quatre autres terroristes qui sortaient d'un bâtiment voisin, ont dirigé un avion de l'armée de l'air qui a détruit le bâtiment et éliminé les terroristes.

