Le Hezbollah affirme que le Hamas lui a demandé de ne pas se lancer dans une guerre contre Israël

Dans une récente interview sur la chaîne libanaise Al-Manar, Nawaf al-Moussawi, un député du Hezbollah, a expliqué, pour la première fois, la position du groupe terroriste concernant le conflit en cours entre Israël et le Hamas. Al-Moussawi a révélé que le Hezbollah avait contacté le Hamas après l'attaque terroriste du 7 octobre, s'enquérant de la nécessité d'une guerre totale contre Israël depuis la frontière nord. "Nous avons demandé à nos frères de Gaza : "Que pouvons-nous faire ? Si nous déclenchons une guerre totale au Liban, cela arrêtera-t-il les combats à Gaza ?", a déclaré al-Moussawi. La réponse du Hamas a été que les combats à Gaza ne cesseraient qu'avec une victoire sur Israël à l'intérieur de la bande de Gaza.

مسؤول ملف الموارد والحدود في #حزب‌_الله السيد #نواف_الموسوي رداً على سؤال "بما أنك مسؤول ملف الموارد والحدود" هل سيكون #كاريش من ضمن الأهداف في أي حرب مقبلة"؟ أجاب متسائلاً "فقط كاريش"؟ pic.twitter.com/dzyCdrS6Pa — Bahraniyah (@Bahraniyah) December 22, 2023

Depuis le début des hostilités à Gaza, des attaques quotidiennes sont menées par le Hezbollah contre les forces de Tsahal et les civils dans la région frontalière du nord d'Israël. Ces actions ont déclenché des affrontements violents, entraînant de lourdes pertes, majoritairement du côté du groupe terroriste libanais. Le groupe a annoncé la mort de 122 combattants, bien que le nombre réel soit probablement plus élevé.

L'attaque du Hamas a suscité des spéculations sur une éventuelle coordination avec l'Iran et le Hezbollah. Le Wall Street Journal a indiqué que Esmail Qaani, commandant de la Force Quds des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran, avait donné son vert aux attaques du Hamas. Cependant, il semble que le groupe terroriste ait agi de manière indépendante, sans informer ses alliés des détails spécifiques de son plan. Les agences de renseignement israéliennes et américaines estiment que l'Iran et le Hezbollah n'étaient pas pleinement informés des intentions du Hamas.

HASAN FNEICH / AFP

Au sein du Hamas, on s'attendait à ce que le Hezbollah déclenche une guerre totale contre Israël, ce que le groupe chiite a finalement refusé d'engager. L'une des raisons avancées est que le Hezbollah, en tant que proxy de l'Iran, préfère éviter de compromettre sa propre position et son pouvoir, dans le but de soutenir plus efficacement la cause palestinienne. Des dirigeants du Hamas tels qu'Ismail Haniyeh et Saleh al-Arouri ont rencontré des responsables iraniens, du Hezbollah et du Jihad islamique depuis le début de la guerre. Par ailleurs, les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont également participé à des actions armées en soutien au Hamas.