Tiktok refuse de diffuser une campagne du Forum des familles d'otages

Des employés de la plateforme dénoncent les préjugés présumés contre les publications pro-israéliennes et affirment que l'entreprise "sert le récit du Hamas"

Le réseau social TikTok a refusé de diffuser une campagne financée par le Forum des familles d'otages israéliens, a révélé la chaîne Fox News samedi soir. La campagne, qui comprenait de courtes vidéos montrant la vie des Israéliens enlevés et appelant à leur retour, a été diffusée sur des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, mais TikTok a refusé de la publier sur son réseau, estimant qu'elle était "politique". La plateforme a pourtant accepté de diffuser des campagnes d'organisations soutenant les Palestiniens.

Miriam Alster/FLASH90

Un document interne élaboré par un cadre supérieur de TikTok Israël révèle que l'entreprise a tendance à donner son aval à des campagnes financées par diverses organisations humanitaires, qui soutiennent les Palestiniens. Selon ce document, bien que des efforts aient été menés pour éliminer le contenu antisémite et les informations non vérifiées de la plateforme, de nombreux employés de l'entreprise, en particulier ceux chargés de la modération du contenu, soutiennent publiquement le Hamas et d'autres groupes terroristes radicaux. "Cela affecte la quantité de contenu biaisé et de propagande dirigée contre Israël et les Juifs", indique le document. En réponse à l'enquête, TikTok a déclaré que "ces accusations sont fausses et ne reflètent en aucun cas la politique de la plateforme. Notre politique de publicité est très claire sur ce qui peut être diffusé et nous l'appliquons de manière égale à toutes les annonces sur TikTok. Nous investissons considérablement dans la formation de l'équipe chargée de la modération pour appliquer notre politique de manière cohérente".

AP Photo/Martin Meissner, File

Selon une enquête publiée début du mois, les employés israéliens et juifs de TikTok signalent qu'ils ressentent de l'hostilité de la part de l'entreprise, et disent se sentir en insécurité : les employés se disent victimes de harcèlements et des attaques personnelles, et rapportent des appels au boycott depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Les employés font même état de célébrations observées dans les discussions des groupes de chat professionnels en réaction aux tragédies survenues en Israël le 7 octobre.

Certains employés de TikTok se seraient par ailleurs vantés dans les chats internes de l'entreprise de jouer avec et de changer l'algorithme de la plateforme afin de promouvoir du contenu anti-israélien. D'autres employés se sont targués que dans leur travail de modération (retarder le contenu extrême) pour l'entreprise, ils ignorent intentionnellement les vidéos qui diffusent de la désinformation sur le conflit et sur Israël. Un autre employé a rapporté que le contenu présentant des images choquantes de Gaza reste sur la plateforme, alors que le contenu dépeignant les atrocités survenues en Israël est rapidement supprimé.