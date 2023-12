Bethléem annule les célébrations de Noël en réaction à la guerre à Gaza

Le traditionnel sapin de Noël dans le centre-ville a été remplacé par une crèche symbolique, installée devant la basilique de la Nativité

Un Noël atypique se déroule en Terre Sainte, notamment à Bethléem en Cisjordanie, qui, selon la tradition chrétienne, est le lieu de naissance de Jésus-Christ. Cette année, la municipalité de cette ville palestinienne a pris la décision significative d'annuler toute célébration "inutilement festive" en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Toutes les décorations ont été retirées, et les diverses parades ainsi que les cérémonies religieuses ont été annulées. Si l'église de la Nativité, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire d'ordinaire des centaines de milliers de touristes chaque année, les visiteurs se font rares ces derniers jours. Cela est dû à la guerre qui n'incite pas les pèlerins à se rendre dans la région, alors que l'économie de la ville dépend grandement du tourisme.

HAZEM BADER / AFP

Après avoir enduré des périodes difficiles et des restrictions de voyage dues à la pandémie de coronavirus, les entreprises locales espéraient une saison festive prospère. Cependant, l'absence des traditionnels flux de touristes et de pèlerins a eu un impact sévère : de nombreux hôtels, boutiques et restaurants se sont retrouvés contraints de fermer leurs portes. En réponse à la guerre entre le Hamas et Israël, le traditionnel sapin de Noël dans le centre-ville a été remplacé par une crèche symbolique, installée devant la basilique de la Nativité. Cette crèche, composée de pierres et de barbelés, symbolise un geste de protestation contre les bombardements sur l'enclave palestinienne.

https://twitter.com/i/web/status/1738754434065223968 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans une église luthérienne de la ville, le révérend Munther Isaac a pris une initiative similaire en créant une crèche spéciale pour rendre hommage aux Gazaouis. Au chœur de l’église, un tas de gravats est disposé au sol, et au milieu des pierres repose une poupée emmaillotée dans un keffieh, le tissu symbolisant la résistance palestinienne. Le révérend Isaac, dans son prêche de Noël, a appelé à "arrêter le génocide", marquant ainsi un tournant où le fait religieux cède la place à la dénonciation politique.