Gaza : Tsahal trouve des ceintures explosives de taille enfants

L'armée israélienne a indiqué dimanche que ses soldats ont localisé un dépôt d'armes au nord de la bande de Gaza, dans lequel se trouvaient des ceintures explosives de taille enfants et des documents. Ce dépôt, situé dans un bâtiment civil à proximité d'écoles, d'une mosquée et d'une clinique médicale, contenait des dizaines d'obus de mortier et des centaines de grenades.

Au cours de leur opération dans cette zone du territoire palestinien, les soldats ont identifié un certain nombre de terroristes sortant d'un complexe militaire du Hamas, équipé de moyens d'observation. Les forces terrestres ont dirigé une frappe aérienne sur le complexe, neutralisant les individus. À Jabalya, les troupes ont éliminé sept autres terroristes et détruit quatre postes d'observation du Hamas dans la région, avec l'appui d'un avion et de l'artillerie.

Par ailleurs, lors d'un raid ciblé sur un centre de commandement militaire à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, les soldats israéliens ont découvert de nombreuses armes, y compris des dizaines de grenades et d'explosifs. Au cours des dernières 24 heures, les forces terrestres, aériennes et navales de Tsahal ont frappé environ 200 cibles dans la bande de Gaza.