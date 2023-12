7 octobre : la dépouille d'une victime retrouvée dans la mauvaise tombe

Shani Gabay, qui a été tuée lors de l'attaque survenue lors du festival Supernova près de Re'im, a été enterrée dans la tombe d'une autre victime

Après avoir été considérée comme disparue pendant plus d'un mois, et alors que sa famille croyait qu'elle avait été prise en otage à Gaza, aujourd'hui, Shani Gabay a a été officiellement identifiée comme victime des terroristes du Hamas lors de l'attaque survenue lors du festival Supernova près de Re'im. Selon Channel 12 , la disparition prolongée de son corps est due à une grave erreur : elle a été enterrée dans la tombe d'une autre victime. Après l'attaque du Hamas, Gabai, qui aurait eu 26 ans le 29 novembre, avait informé sa mère qu'elle se cachait dans un abri anti-bombes. Son frère Aviel a recueilli des informations sur elle, mais son corps n'a pas été retrouvé et on pensait qu'il était dans une ambulance frappée par un RPG.

Aviel a déclaré : "Quand ils sont venus nous dire qu'elle avait été assassinée, ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé son collier près de l'ambulance. Ils ont vu qu'il y avait son ADN dessus ainsi que celui d'une autre fille. Ils ont par erreur enquêté uniquement sur le sort de l'autre fille."

En raison du test ADN, la police a reçu une autorisation d'un tribunal pour exhumer l'autre fille et a découvert les restes de Shani enterrés avec elle.

"C'est là le vrai échec, à mon avis", a conclu Aviel. "Le personnel de la base de Shura, où les corps étaient traités, voulait travailler rapidement et n'a pas scanné les corps. Cela semble absurde, car quand j'ai entendu qu'ils enterraient quelqu'un, je présumais qu'ils avaient fait tout le nécessaire pour déterminer qui était la fille et comment elle devait être enterrée."