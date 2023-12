"Nous ne savons pas où se trouvent les otages" (cheffe de la Croix-Rouge)

Mariana Spoljaric-Agar a appelé Israël et le Hamas à parvenir à un accord afin que l'organisation puisse "agir efficacement"

La présidente du Comité International de la Croix-Rouge, Mariana Spoljaric-Agar, a répondu aux critiques concernant la gestion de la situation des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza depuis plus de 75 jours, dans une interview accordée à la chaîne N12, et publiée dimanche. Elle a notamment souligné la complexité de la situation et les défis rencontrés par la Croix-Rouge dans ses efforts pour aider ces otages.

Mme Spoljaric-Agar a affirmé que la Croix-Rouge travaille étroitement avec les autorités israéliennes et le Hamas, consciente des besoins médicaux des otages et prête à fournir des médicaments. "Nous collaborons activement à la fois avec les autorités de sécurité israéliennes et le Hamas. Nous sommes informés des besoins médicaux des otages et disposons des médicaments nécessaires pour eux. Cependant, nous ignorons actuellement leur localisation précise. Il est essentiel que les deux parties parviennent à un accord sur les modalités d'intervention pour que nous puissions agir efficacement."

Belal Al SABBAGH / AFPTV / AFP

Répondant aux questions sur l'état des otages, elle a exprimé sa frustration et son inquiétude, mais a insisté sur le fait que la Croix-Rouge continue de s'efforcer d'obtenir des informations et d'assurer leur libération. Elle a souligné que les efforts de l'organisation ont déjà mené à la libération de plus de cent otages. "Jusqu'à présent, nous avons réussi à obtenir la libération de plus d'une centaine d'otages, ce qui est important. Nous continuons de travailler avec les deux parties pour parvenir à la libération des autres otages et aussi pour déterminer le sort de ceux dont nous ignorons ce qu'il est advenu. Il se peut qu'il y ait des otages qui n'ont pas survécu, et nous devons également les ramener chez eux. Mais c'est une tâche que nous ne pouvons accomplir sans l'accord des deux parties, dont nous avons urgemment besoin, et je m'adresse à ces deux parties", a-t-elle affirmé.

Face aux critiques selon lesquelles la Croix-Rouge servirait de simple "service de transport" et serait incapable de faire pression sur le Hamas, Mme Spoljaric-Agar a défendu les opérations de l'organisation, les décrivant comme complexes et dangereuses.