Meta accusé de restreindre les contenus propalestiniens sur Facebook et Instagram

"Les politiques et systèmes de modération de contenus de Meta réduisent de plus en plus au silence les voix en faveur de la Palestine sur Instagram et Facebook"

L'ONG Human Rights Watch accuse Meta de restreindre les contenus propalestiniens sur Facebook et Instagram, et dénonce une "censure en ligne systémique" depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. "Les politiques et systèmes de modération de contenus de Meta réduisent de plus en plus au silence les voix en faveur de la Palestine sur Instagram et Facebook", écrit l'ONG dans un rapport publié jeudi. Selon elle, "la censure par Meta contribue à l'effacement des souffrances des Palestiniens". Elle dénombre ainsi 1 050 cas de censure ou de suppression de contenus dans plus de 60 pays entre octobre et novembre. Parmi eux, elle relève que 1 049 sont des publications exprimant un soutien pacifique aux Palestiniens, tandis qu'une seule est en faveur d'Israël. "De nombreux utilisateurs ont aussi rapporté que leurs publications étaient effacées si elles contenaient des critiques à l'égard du gouvernement israélien ou de Benjamin Netanyahou", souligne Human Rights Watch. Deux jours plus tôt, le conseil de surveillance indépendant de Meta avait lui aussi reproché à la maison mère de Facebook une politique de modération trop restrictive concernant les contenus liés à la guerre.