Mer Rouge : Israël menacé par des pénuries en raison des perturbations du trafic maritime

Selon les données de l'Association des chambres de commerce israélienne, une pénurie de produits pour bébés commence à apparaître

L’ingérence des Houthis dans le transport de marchandises vers Israël depuis l’Asie de l’Est commence à produire ses effets sur la bonne marche des échanges commerciaux dans la région. Selon les données de l'Association des chambres de commerce israélienne, une pénurie de produits pour bébés commence à apparaître, et les craintes de carences en approvisionnement de produits casher pour la fête de Pâque sont de plus en plus grandes.

Selon les données du syndicat, seules trois compagnies maritimes assurent encore les livraisons vers Israël en suivant les itinéraires traditionnels. Les plus importants transporteurs mondiaux ont annoncé la suspension de leurs activités dans la région, tandis que d’autres ont modifié leurs trajets en contournant l’Afrique, ce qui les contraint à effectuer les livraisons sur deux navires distincts. Autant de changements qui entraînent déjà d'importants retards dans les livraisons, allant de 30 à 40 jours.

On s'attend également à de très fortes augmentations de prix à l'achat, dues à l'explosion des coûts des transports qui ont augmenté jusqu'à 350 %. Un importateur de pneus a ainsi signalé une hausse des prix des conteneurs de 1 800 dollars à 6 400 dollars. Les importateurs de voitures, de pièces détachées et de produits alimentaires ont, eux, signalé un doublement des prix des conteneurs. Un importateur de produits pour bébés a signalé une hausse des prix de 1 750 dollars à environ 2 950 dollars, avec une nouvelle augmentation attendue en janvier à 3 850 dollars.

Dans ce contexte d'allongement des délais de transport, de l'augmentation des prix du transport de conteneurs et du manque de place sur les cargos, les importateurs mettent en garde contre des pénuries susceptibles de toucher de très nombreux produits.

"En raison de l'activité hostile des Houthis en mer Rouge, une véritable crise des transports est apparue, dont les effets sont clairement visibles sur les importations vers Israël. Le secteur commercial travaille nuit et jour afin de préserver, autant que possible, un approvisionnement régulier en produits de consommation vers Israël", a indiqué Uriel Lin, président de l'Association des chambres de commerce.

La mise en place d'une coalition internationale pour contrer la menace houthie et protéger le commerce international laisse toutefois entrevoir une amélioration dans le trafic en mer Rouge. La compagnie maritime danoise Maersk, l'un des plus gros transporteurs mondiaux, a ainsi annoncé dimanche soir la prochaine reprise de ses activités dans la zone, dès que la coalition sera opérationnelle. Une décision qui pourrait faire boule de neige, et vaincre les réticences des autres grandes compagnies maritimes mondiales ayant suspendu leurs activités en mer Rouge.

Les Houthis, groupe rebelle basé au Yémen et soutenu par l'Iran, mènent des agressions répétées contre des navires étrangers, liés de près ou de loin à Israël ou faisant simplement route vers l'Etat hébreu.