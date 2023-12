Tsahal prend le contrôle du QG du Hamas au nord de Gaza

C'est dans les tunnels de ce quartier général clandestin que les soldats ont trouvé les corps de cinq otages

L'armée israélienne a achevé une vaste opération démarrée il y a plusieurs semaines visant à démanteler le quartier général clandestin du Hamas au nord de Gaza, situé dans un réseau de tunnels. C'est aussi dans ces souterrains qu'elle a localisé et récupéré plusieurs corps d'otages.

Les opérations pour la prise de contrôle de la zone du camp de Jabalya par la 551e brigade de la 162e division ont été marquées par des combats acharnés au cours desquels de nombreux terroristes ont été éliminés, et des centaines d’armes saisies.

En coopération avec l'unité du génie Yahalom, les soldats ont découvert dans la zone un réseau de tunnels stratégiques qui servait de quartier général à l'organisation terroriste. Le site comprenait deux niveaux - le premier d'environ 10 mètres de profondeur et le second de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Ce réseau de tunnels, doté de nombreux itinéraires, était utilisé pour diriger les combats et les déplacements des terroristes. Des armes, des infrastructures de fabrication d'armes et des cachettes de secours ont été découvertes. Le réseau, qui passait sous une école et un hôpital, était en outre relié à un puits menant à la résidence du commandant de la Brigade Nord du Hamas, Ahmad Andur.

Dans le cadre d'un effort de renseignement centralisé, les soldats ont par ailleurs localisé et récupéré dans ces tunnels les corps de cinq otages enlevés le 7 octobre : ceux de l'adjudant Ziv Dado, du sergent Ron Sherman, du caporal Nik Beizer , ainsi que de deux civils, Eden Zacharia et Elia Toledano.

La démolition du quartier général de Jabalya fait partie des efforts visant à s'attaquer à l'infrastructure des tunnels du Hamas et à cibler ses hauts commandants et ses capacités stratégiques, a indiqué Tsahal dans un communiqué. Cet effort, qui se poursuit jour après jour, est désormais également mené à Khan Yunès et dans le sud de la bande de Gaza, a souligné l'armée.