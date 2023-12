Israël : une app permet aux soldats mobilisés de visionner l'échographie de leur bébé à distance

L'initiative a un impact très positif sur les soldats, contribuant à maintenir leur moral en ces temps difficiles

Depuis le 7 octobre, une initiative se répand dans les bases militaires venant d'épouses de soldats réservistes qui attendent un enfant. De plus en plus de ces femmes s'arrangent pour faire profiter leurs maris des images de leur première échographie, en organisant leur projection surprise sur un écran géant situé dans les bases de ces derniers.

A l'origine du projet se trouve Natalie Nusbaum, dont le mari, mobilisé, n'a lui-même pas pu assister à cette échographie particulièrement émouvante, qui permet aux parents de visionner pour la première fois le fœtus. Le projet a pour but de soutenir les femmes pendant ce moment crucial de la grossesse, en leur permettant de télécharger leur échographie via l'application NinePlus.Life, et d'en envoyer ensuite les images sur un écran LED installé dans la base du père de l'enfant. Et tout ceci gratuitement.

Le Dr Yizhar Erez, gynécologue, qui est également médecin-chef de l'unité d'échographie de l'hôpital Ichilov à Tel-Aviv, soutient l'initiative, reconnaissant l'impact significatif de ce moment particulier sur les femmes enceintes, en particulier celles sans soutien familial. Ce projet vise à faciliter l'expérience de la grossesse et à compenser l'absence du père, tout en créant un souvenir positif que la famille n'oubliera sûrement jamais. Il a aussi un impact très positif sur les soldats, contribuant à maintenir leur moral en ces temps difficiles.

Le projet en est encore au stade de pilote mais ceux qui en sont à l'origine espère pouvoir le développer rapidement à grande échelle, à destination des soldats et de leur famille.