Tsahal annonce la mort de deux nouveaux soldats tombés à Gaza : Nitaï Meisels et Rani Tamir

Leur mort porte à 156 le nombre de soldats tués à Gaza et à 489 depuis le 7 octobre

L'armée israélienne a annoncé lundi matin la mort de deux nouveaux soldats tombés à Gaza. Le sergent-chef de réserve Nitai Meisels, 30 ans, de Rehovot, soldat de la 14e brigade blindée et le sergent Rani Tamir, 20 ans, de Ganei Am, soldat du 50e bataillon de la brigade Nahal, ont été tués dimanche dans le nord de la bande de Gaza. Leur mort porte à 156 le nombre de soldats israéliens tués lors des combats dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive terrestre et à 489 depuis les attaques sanglantes des terroristes du Hamas perpétrées le 7 octobre.

In accordance with Israel's 27a law

Dimanche Tsahal annonçait la mort de 10 soldats supplémentaires tués dans les combats à Gaza. Le sergent David Bogdanovski, 19 ans, de Netanya, le sergent Orel Bashan, 20 ans, de Haïfa, le sergent Gal Hershko, 20 ans, de Yiftah, le sergent-chef Roy Elias, 21 ans, de Tzofar, le sergent réserviste Nadav Yissachar Perahi, 30 ans, de Herzliya, le sergent réserviste Eliyahu Meir Ohana, 28 ans, de Haïfa, le sergent réserviste Elisaf Shoshan, 23 ans, de Jérusalem, le sergent réserviste Ohad Ashur, 23 ans, de Kfar Yona, le sergent secouriste de combat Itamar Shimon, 21 ans, de Lapid et le major réserviste Aryeh rein 39 ans, de Mishmarot.