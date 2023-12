Le chef de l'OMS appelle à augmenter l'aide aux hôpitaux de Gaza

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. "Le désespoir à Gaza s'aggrave en raison de la grave pénurie alimentaire, et la recherche de nourriture oblige les gens à prendre des approvisionnements de camions arrivés dans la bande - par désespoir", a-t-il affirmé sur son compte X. Selon lui, "des équipes de l'organisation, et de l'ONU, ont visité des hôpitaux à Gaza il y a deux jours et ont fourni du matériel médical. Nous demandons une augmentation de l'aide à ces établissements, afin de garantir la préservation de la santé de la population locale. Les hôpitaux doivent être un lieu de soins et de récupération, pas de danger et de souffrance incessante.