Abandon de l’uniforme et guérilla civile : la nouvelle guerre menée par le Hamas contre Tsahal

Des instructions précises, indiquant notamment le moment opportun pour attaquer les forces de Tsahal, ont été retrouvées sur plusieurs terroristes

Au cours des derniers jours, l'armée israélienne a observé que les terroristes à Gaza ont commencé à mener une véritable guérilla depuis des zones peuplées de civils. La chaîne Kan 11 a rapporté que les terroristes ne portent plus les uniformes du Hamas ou du Jihad islamique, mais des vêtements civils. Par ailleurs, des instructions détaillées inscrites sur des bouts de papier ont été découvertes sur les terroristes, fournissant des directives spécifiques sur le moment d'engager les forces de Tsahal. Ces notes semblent être des consignes préétablies pour les terroristes, à suivre en cas de perte de communication avec leurs supérieurs.

Les affrontements à Gaza se poursuivent, avec des combats acharnés entre les forces israéliennes et les terroristes dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza. Tsahal n'a pas encore annoncé le contrôle total du nord de la bande de Gaza, élargissant plutôt un périmètre d'action dans la zone centrale en direction des camps de réfugiés qui s’y trouvent. Selon plusieurs experts, les hostilités dans la région de Khan Younès se prolongeront encore plusieurs mois en raison de la nature complexe du terrain et de la présence de réseaux de tunnels souterrains utilisés pour détenir des otages israéliens.

IDF Spokesperson

D'autres informations suggèrent une diminution des frappes aériennes menées par l'armée de l'air israélienne sur Gaza. Cette baisse est attribuée principalement à la complexité de réaliser des frappes aériennes à proximité immédiate des troupes israéliennes déployées sur le terrain dans la bande de Gaza. Un autre facteur contribuant à cette réduction des opérations aériennes est la difficulté posée par les conditions météorologiques hivernales, qui limitent l'efficacité et la sécurité des missions aériennes.