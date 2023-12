Otages: un nouveau rapport alerte sur leur "état mental et leur vie"

La détérioration psychologique des captifs se caractérise une apathie émotionnelle et physique, mettant ainsi leur vie en danger

Le service médical du quartier général des familles des otages a publié un nouveau rapport mettant en évidence une menace pour la vie des captifs en raison de leur état mental détérioré en captivité. Le rapport indique une préoccupation croissante quant à la détérioration psychologique des captifs, caractérisée par une apathie émotionnelle et physique, mettant ainsi leur vie en danger. "Certains des survivants revenus de captivité ont déjà manifesté de l'apathie en raison de leurs conditions de détention et de la terreur psychologique exercée sur eux", a expliqué le chef du service médical du quartier général des familles des otages, Haggai Levin. "Cette situation met leur vie en danger, il est donc crucial de les libérer pour les sauver."

HAMAS MEDIA OFFICE / AFP

Il y a deux semaines, le quartier général des familles des otages a diffusé un rapport alarmant basé sur des témoignages recueillis auprès de personnes ayant été enlevées, décrivant leur expérience en captivité. Ces témoignages font état de tortures physiques et psychologiques continues, mettant gravement en danger la vie des otages toujours détenus par des terroristes dans la bande de Gaza. Le rapport souligne l'existence de sévices tant physiques que psychologiques subis par les otages.

Parmi eux, nombreux ont été menacés avec des armes à feu, frappés, brûlés avec des instruments chauffés à rouge, et certains enfants ont été forcés à regarder des vidéos des atrocités perpétrées par les terroristes le 7 octobre. De plus, ces témoignages indiquent que tant les hommes que les femmes ont été victimes d'agressions sexuelles brutales, entraînant des lésions graves aux organes génitaux, une exposition à des infections, et des viols. Ces actes ont également un impact psychologique profond, menaçant la santé mentale des victimes, avec des conséquences telles que des traumatismes émotionnels sévères et des risques accrus de pensées suicidaires.