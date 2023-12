Al-Jazeera publie puis supprime une lettre de Sinwar affirmant que 1600 soldats israéliens sont tombés à Gaza

Selon Tsahal, qui publie scrupuleusement tous les matins les noms des soldats israéliens tués au combat la veille, 156 soldats ont été tués à Gaza

Dans son bunker à Gaza, Yahya Sinwar, chef du Hamas, s'illusionne sur la situation à la surface, pour légitimer la stratégie qui a entraîné la ruine totale de la bande de Gaza. Al-Jazeera a diffusé, lundi, une lettre de Sinwar adressée aux membres du bureau politique du Hamas qui se trouvent en Turquie et au Qatar, dans laquelle il détaille les combats de ses hommes contre Israël depuis le début de l'offensive terrestre. Mais l'article a été supprimé rapidement après sa mise en ligne.

"Les Brigades Izz al-Din al-Qassam livrent une bataille féroce et inédite contre les forces d'occupation israéliennes, qui subissent de lourdes pertes en vies humaines et matérielles", écrivait-il, depuis son tunnel, aux responsables du groupe terroriste en exil.

"Pendant la guerre terrestre, les brigades al-Qassam ont attaqué au moins 5 000 soldats et officiers israéliens, tué un tiers d'entre eux, et blessé grièvement un autre tiers. Le reste sera handicapé à vie. Quant aux véhicules militaires, 750 ont été détruits ou endommagés", poursuivait-il. Dans sa lettre, Sinwar annonçait que 1 600 soldats israéliens sont tombés au combat. Il concluait la missive en affirmant que 'les Brigades Izz al-Din al-Qassam ont anéanti l'armée d'occupation, sont en train de la dominer, et ne céderont pas aux conditions de l'occupation".

Selon Tsahal, qui publie scrupuleusement tous les matins les noms des soldats israéliens tués au combat la veille, 156 soldats ont été tués et 200 autres gravement blessés depuis le début de l'opération terrestre. En tout, 489 soldats sont morts depuis les attaques sanglantes des terroristes du Hamas perpétrées le 7 octobre.