7 octobre: une photo polémique dans la rétrospective 2023 du New York Times

L'affaire des photojournalistes qui ont accompagné des membres du Hamas le 7 octobre, capturant des images lors d'attaques contre des Israéliens, avait suscité une vive controverse. Mais la polémique n'a pas empêché le New York Times d'inclure l'une de ces photos dans sa rétrospective photographique de l'année 2023.

Début novembre, un rapport de l’ONG "Honnestreporting" qui surveille les médias, révélait que plusieurs journalistes et photographes indépendants, travaillant pour de grands organes de presse comme AP, Reuters, CNN et le New York Times, - qui avait pour sa part dénoncé des "accusations scandaleuses" -, étaient présents dès les premières heures de la terrible attaque du 7 octobre et ont documenté les crimes commis ce jour-là.

L’une des images capturées fait partie des photos sélectionnées dans la rétrospective de l’année 2023 du célèbre journal américain The New York Times. Il s’agit de la photo où l’on voit un bulldozer détruire un pan de la barrière de sécurité, et des terroristes, ainsi que des civils gazaouis, s’infiltrer en territoire israélien. Sous cette photo, prise par Mohammed Fayq Abu Motafa pour l’agence de presse Reuters, est écrit en légende : "Frontière de Gaza, 7 octobre".

Ce choix ne laisse pas indifférent, surtout à la lecture du descriptif de cette rétrospective du NYT : "Les photos rassemblées ici rendent hommage aux courageux photographes qui se sont retrouvés en danger pour les capturer, nous rappelant les nombreuses larmes versées en 2023".

En examinant les photos sélectionnées pour le mois d'octobre, on remarque que la majorité d'entre elles portent sur le conflit entre Israël et le Hamas. Toutefois, cette sélection s'étend au-delà d'octobre, avec de nombreuses autres images capturant les événements des mois suivants. Par exemple, une photo prise par Tamir Kalifa pour le NYT montre Itay et Maya Regev, frère et sœur kidnappés par le Hamas, réunis dans un hôpital israélien après leur libération. Un autre cliché pris par Dor Kedmi pour Associated Press illustre la réalité quotidienne vécue par de nombreux Israéliens : un père et ses enfants allongés sur le sol pendant une alerte à la roquette.