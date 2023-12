Israël : barbecue géant et DJ dans les bases de Tsahal pour réjouir les soldats

Tous les dimanches, des centaines de volontaires organisent cet événement festif dans des bases de Tsahal

Barbecue de qualité, musique, danses et rencontres avec les volontaires : tous les dimanches, la fête bat son plein dans les bases de l’armée israélienne. Grâce à l’exceptionnelle initiative de Tommy Bellaiche, Yoni Bettan et de leurs associés, les soldats ont l’opportunité de profiter d’une soirée divertissante en pleine guerre. Des centaines de volontaires et de donateurs participent à ce projet, qui repose uniquement sur des dons, mis en place peu de temps après le 7 octobre. i24NEWS a pris part à l’une des soirées, organisée dimanche à la base aérienne de Tel Nof, située près de Rehovot. Reportage.

Caroline Haïat/i24NEWS

"Cela nous fait chaud au coeur et nous permet vraiment de relâcher la pression, cette générosité est incroyable, on remercie les volontaires car cela ne va pas de soi, et on apprécie tellement ce qu’ils font pour nous. Ce moment de joie, alors que nous vivons une période terrible nous remplit de bonheur", déclare l’un des soldats à i24NEWS, sous couvert d’anonymat.

L’unité et la solidarité du peuple d’Israël

Chaque semaine, la soirée a lieu dans une base différente. Les volontaires, qui pour certains ont fait exprès le voyage de France, se sentant "inutiles chez eux", expriment tous cette envie d’aider le peuple d’Israël et en particulier les soldats à qui ils doivent tant. En quelques heures, tous préparent le repas; les hommes au barbecue s’occupent de cuire différentes viandes : steak hachés, keftas, saucisses, shawarma, il y en a pour tous les goûts.Tandis que les femmes coupent minutieusement les légumes pour les salades et en profitent pour faire connaissance, dans une atmosphère festive.

Caroline Haïat/i24NEWS

"C’est ma deuxième activité de volontariat, on essaye d’être utile pour les soldats, pour leur dire merci; eux ils nous disent merci mais c’est à nous de les remercier, s’ils n’étaient pas là on ne serait pas là. A Paris, c’est très dur de voir tout ce qui se passe sans pouvoir agir", raconte Nathalie, en Israël pour trois semaines.

Caroline Haïat/i24NEWS

Orly, Israélienne originaire d’Ashkelon a son mari et ses deux enfants à l’armée dont une fille à Gaza. Au lieu de rester seule chez elle, elle passe tout son temps à faire du volontariat et à cuisiner pour les soldats dans plusieurs endroits à travers le pays. "Mon fils est dans le Nord et ils ne nous donnent pas le droit d’y accéder alors, ici au moins, j’aide les autres soldats comme mes propres enfants, et cela me remplit de joie. En mettant la main à la pâte, cela me permet de ne pas me morfondre, car la situation est très dure. Mais nous n’avons pas le choix, nous sommes un peuple fort et intelligent, nous avons la meilleure armée du monde et c’est le moment d’en prendre soin", a-t-elle affirmé à i24NEWS.

Caroline Haïat/i24NEWS

Côté dessert, de nombreux gâteaux ont été préparés tandis que des femmes réalisent sur place les célèbres beignets à l’huile marocains sfenj au son de la musique orientale. Tout a été pensé pour satisfaire les soldats, qui arrivent au compte goutte sur le lieu de fête, en plein milieu de la base.

Caroline Haïat/i24NEWS

Les volontaires, de manière très organisée, leur servent des sandwichs avec la viande de leur souhait dans des pita, lafa ou encore des pains français, comme s’ils étaient dans un restaurant en plein cœur de Tel-Aviv.

"Toute cette ambiance nous donne de la force, de la joie et des bonnes énergies pour continuer à nous battre. Voir un échantillon de l’unité du pays au sein même de notre base est extraordinaire. C’est tellement satisfaisant de voir que les Juifs issus de la diaspora nous aiment et nous soutiennent", affirme Ofir, l’un des soldats.

Vers 19h30, le DJ s’ambiance et chauffe la salle, quelques classiques israéliens, puis les meilleurs sons du moment sont entonnés par le public et font danser même les plus réticents. Tous ensemble, bénévoles et soldats se réunissent dans de grandes rondes au milieu de la piste, sautent avec les drapeaux, chantent et se prennent dans les bras, un vrai moment d’insouciance qui en ferait presque oublier les heures sombres que vit le pays actuellement. Un bel exemple de la résilience israélienne : être capable de glorifier la vie, toujours, car la vie doit bel et bien continuer. "Ils ne nous arrêteront pas" crie l’une des soldates munie du drapeau d’Israël, le visage illuminé par la fierté.

A la fin de la soirée, un petit groupe de soldats profite jusqu’aux derniers instants. La macarena improvisée à laquelle ils se prennent au jeu en imitant les volontaires français, détonne totalement avec l’ambiance israélienne. L’unité d’un seul peuple qui célèbre la vie, dans un pays qui souffre.

Caroline Haïat/i24NEWS

Ces soirées intitulées "Tous nos dimanches pour nos soldats" sont le résultat d’un pari fou que se sont lancés trois amis d'enfance: Yoni Bettan, Uriel et Tommy Bellaiche.

Yoni est en Israël depuis 20 ans. Lorsque la guerre éclate le 7 octobre, il décide de ne pas rester les bras croisés et commence par distribuer des chargeurs de téléphone et des cigarettes aux soldats dans les bases. "Nous avons ensuite élargi notre soutien en commençant les soirées barbecue. On fait venir aussi des coiffeurs et des masseurs pour que les soldats se sentent bien. Chaque événement réunit entre 200 et 1000 personnes, on a même fait un mariage pour un soldat en organisant un barbecue grandiose avec des chanteurs, des grands écrans, des DJ, tout cela bénévolement", raconte Yoni.

"Très vite, les gens se sont inscrits, chaque semaine on a entre 50 et 100 inscriptions et même des volontaires réguliers. On va en Cisjordanie, dans le Nord, à la frontière avec Gaza, là où personne ne veut aller. Notre rêve, c'est de faire un barbecue géant sur la plage à Gaza", déclare-t-il. "Un soir on a organisé une fête à Zikim, c’est une base qui a été très fortement touchée par les attaques du Hamas. Pendant la soirée, un volontaire a dansé avec un soldat et il est revenu en pleurs, ça m’a énormément touché", se souvient-il.

Caroline Haïat/i24NEWS

Tommy, quant à lui, a de l’expérience dans le volontariat car peu de temps après son arrivée en Israël (2012) lors de l’opération Tsuk Eitan à Gaza en 2014, il organisait déjà des événements pour réjouir les soldats au point de passage d’Erez.

Caroline Haïat/i24NEWS

Pour cette nouvelle guerre, Tommy a renouvelé l’initiative "pour donner du baume au cœur au soldats et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls, c'est notre mission. L’idée est d’amener un maximum de participants pour que chacun prenne part à cette magie et se sente impliqué en devenant restaurateur pour un soir. On oublie pas qu’on est en guerre, mais on veut remonter le moral des soldats au maximum", a-t-il affirmé à i24NEWS.

Au vu d’une demande grandissante, Yoni et Tommy sont en train de créer une association dont le président sera Mordechai Marcel Azoulay, qui permettra à davantage de bases de bénéficier de ces événements.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS