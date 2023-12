"Aurai-je le temps de poignarder avant qu’ils ne me tirent dessus ?" Témoignage du 7 octobre

Je ne me suis pas rappelée d’amener de l’eau et à manger quand j’ai pris à la hâte le couteau

Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé un assaut brutal et prémédité en Israël. Ses hommes ont massacré, assassiné et enlevé des centaines de civils innocents, dont des personnes âgées, des femmes et des enfants. Ils ont infiltré un festival de musique et des villes paisibles, incendiant les maisons et soumettant ceux qu'ils ont trouvés à une torture et une cruauté jamais vues. Témoignage de Atar K.

ll est 14h. Cela fait 7 heures et demi que moi et les enfants sommes dans l’abri anti-missile. Juste avant d’y entrer, j’ai couru prendre une tablette pour les enfants, un chargeur de portable pour moi, et un couteau.

Je me tiens debout devant le tiroir des couverts. Qu’est-ce qui est mieux, un couteau aiguisé ou avec une extrémité arrondie ? Moins tranchant mais pointu ? Je ne sais pas, je n’ai jamais eu ce genre de discussion avec moi même ou avec quelqu’un d’autre. Avec quoi c’est mieux de poignarder des terroristes pour rester vivante ?

Il vaut mieux viser le cœur ou le visage ? Aurai-je le temps de poignarder avant qu’ils me tirent dessus ? Est-ce qu’après m’avoir abattue, ils vont regarder dans les chambres et vont voir qu’il y a deux lits d’enfants ? Est ce qu’ils vont les chercher ?

Est-ce que les enfants vont rester silencieux dans l’armoire car je leur ai dit que peu importe ce qu’ils entendent, ils doivent être silencieux et rester dedans ?

Et s’ils restent silencieux, est-ce que ça aidera ? Est ce que mon cœur sort de ma poitrine ou c’est juste une impression ? Je prends un couteau avec une extrémité pointue. Je cours à l’abri. Je ferme la porte qui n’a pas de verrou.

Et ils frappent contre les portes. Et ils frappent contre les fenêtres. Puis le silence

Car qui aurait cru… Je regarde la pièce sous un nouveau regard, plus concret : Quand un terroriste rentre, quelle est la première chose qu’il voit ? Et la dernière chose ?

Je place les enfants selon cette idée, à l’endroit le plus sûr avant le placard. Je coupe avec le couteau des planches qui sont liées l’une à l’autre par une corde au bas du lit.

J’essaie de bloquer la poignée avec une planche. Ça ne marche pas. Je casse la tringle à rideaux. C’est plus stable. Je la laisse.

Je pousse une commode contre la porte. Ils devront faire plus d’efforts pour les atteindre. Et ils frappent contre les portes. Et ils frappent contre les fenêtres.

Puis le silence. Et encore. Il est 14h. Ça fait 7 heures et demi que nous sommes dans l’abri. L’aînée demande en murmurant: " Maman l’heure du déjeuner est aussi passée n’est ce pas ?" Je ne me suis pas rappelée d’amener de l’eau et à manger quand j’ai pris à la hâte le couteau. La dernière fois qu’ils ont mangé c’était hier soir. A l'aube, ils ont même demandé avec insistance quand allait être prêts les pancakes de Chabbat.

Je ne me suis pas rappelée d’amener de l’eau et à manger quand j’ai pris à la hâte le couteau.

Après quelques heures, ils sont devenus très silencieux et ont même arrêté de demander. Je souffre et je comprends parfaitement - Personne ne va venir nous sauver. Les tirs dehors n’en finissent pas. Je ne peux pas laisser mes enfants se déshydrater. Je ne veux pas qu’ils aient le souvenir d’avoir eu faim. Je décide de sortir. Je leur rappelle que, quoiqu’il arrive, ils restent ici. Je cours à la cuisine, j’attrape tout ce que je peux et reviens en courant. Je ferme. Je leur sers de l’eau. Ils mangent un gâteau que nous avons préparé hier. Nous en avons fait un pour nous et donné un autre aux voisins âgés du quartier.

"Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Mangez." La grande me regarde "Mais pourquoi ? C’est un gâteau bon pour la santé ?"

Maintenant, que leur est-il arrivé ? "Maman je peux avoir encore du gâteau ? " Oui.

Ils mangent. "Maman je peux avoir encore du gâteau ?" Oui. Ils mangent. "Maman je peux avoir encore du gâteau ?" "Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Mangez." La grande me regarde "Mais pourquoi ? C'est un gâteau bon pour la santé ? "Je réalise que hier soir, prendre soin de son corps c'était : manger sainement, mettre de la crème solaire, se brosser les dents et ne pas oublier de bien le faire aussi derrière les dents. Quelle innocence. A ce moment là je réalise que nous ne serons plus jamais les mêmes. Si nous restons en vie.