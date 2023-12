Benjamin Netanyahou dans Gaza, "n'arrêtez pas de combattre" dit-il aux soldats

"Nous sommes fiers de vous et nous vous faisons confiance"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu lundi dans le nord de la bande de Gaza, en compagnie du chef d'état-major adjoint, le général de division Amir Baram. "Quiconque parle d'arrêter - non. La guerre continue jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'elle soit réellement finie", a-t-il déclaré aux combattants.

"Je suis ici dans le nord de la bande de Gaza avec vous et je suis particulièrement impressionné. J'ai d'abord dit à vos commandants, ainsi qu'à vous, en tant que réservistes et combattants, que nous sommes fiers de vous et que nous vous faisons confiance. Nous voyons la détermination et l'envie de continuer jusqu'au bout. J'ai donc deux choses à vous dire, premièrement, nous ferons tout pour assurer votre sécurité. Nous voulons vous garder autant que possible. C’est la première chose et la plus importante. Deuxièmement, ne vous arrêtez pas. Quiconque parle d’arrêter – non, ne vous arrêtez pas de combattre. Je sais que vous avez quitté vos familles et qu'elles vous soutiennent, c'est une bonne chose, c'est la clé de la victoire", a-t-il affirmé.

Au cours du weekend, Israël a perdu 14 nouveaux soldats lors des combats dans la bande de Gaza.