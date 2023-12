Une véhicule avec immatriculation israélienne a été découvert à Gaza

Tsahal découvre une infrastructure terroriste dans un hôpital indonésien au nord de la bande de Gaza, qui a également été utilisée par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

Lors d'une opération, les forces de Tsahal ont attaqué l'hôpital indonésien au nord de la bande de Gaza. Divers matériaux appartenant aux terroristes y ont été trouvés.

A l'intérieur de l'enceinte fermée de l'hôpital, une camionnette Toyota blanche, comme celles utilisées par les terroristes du Hamas le 7 octobre, a été trouvée, avec des armes à l'intérieur.

Un autre véhicule de type Toyota Corolla avec une plaque d'immatriculation israélienne appartenant à l'ex-otage Samer Talalka, tué par erreur à Gaza par Tsahal, a été découvert. Des restes de RPG et des taches de sang appartenant à un autre otage, ont été trouvés dans le véhicule qui a été volé en Israël et amené à Gaza. La présence du véhicule relie ainsi directement l'hôpital aux événements du 7 octobre.

L'hôpital indonésien a été ouvert en 2015 près du quartier de Jabaliya et c'est le plus grand hôpital du nord de la bande de Gaza. C'est l'un des hôpitaux derrière lesquels se cachent les terroristes et les commandants du Hamas et dans lequel ils exploitent également des infrastructures terroristes.

L'hôpital indonésien sert de lieu de rencontre pour la gestion des combats et de base pour les hauts responsables du Hamas. L'hôpital est également relié à une zone adjacente via à un tunnel.

L'hôpital indonésien est donc un centre stratégique de l'infrastructure souterraine du bataillon terroriste de Jabaliya. Pendant les combats, des membres armés du Hamas ont été observés dans l'hôpital, qu'ils ont utilisé comme point de ralliement avant de lancer une opération contre les forces de Tsahal. Cette infrastructure sert, entre autres de zone de retranchement des militants du Hamas.