"La destruction du Hamas est la seule réponse proportionnée", affirme Netanyahou au Wall Street Journal

"Israël continue d'agir dans le plein respect du droit international et s'efforce de limiter les pertes civiles"

Dans une tribune parue dans le Wall Street Journal ce lundi, Benjamin Netanyahou a réitéré les conditions imposées par Israël pour mettre fin aux combats : l'élimination du Hamas, la dissolution des organisations armées et la déradicalisation du territoire. Il a également répété que l'Autorité palestinienne était incapable de contrôler la bande de Gaza. Aucun mot, en revanche, concernant la libération des otages.

"Le Hamas doit être détruit", a écrit Benjamin Netanyahou, le qualifiant "d'émissaire central de l'Iran". "Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et de nombreux autres pays soutiennent l'intention d'Israël de détruire cette organisation terroriste. Pour atteindre cet objectif, ses capacités militaires doivent être démantelées et son règne politique sur Gaza doit prendre fin", a-t-il poursuivi, soulignant que les dirigeants du Hamas s'étaient engagés à répéter le massacre du 7 octobre "encore et encore". "Leur destruction est donc la seule réponse proportionnée pour empêcher la répétition de ces terribles atrocités."

Le Premier ministre a par ailleurs affirmé qu'Israël respectait les limites du doit international, et qu'il s'efforçait de limiter les pertes civiles. "Israël continue d'agir dans le plein respect du droit international. Il s'agit d'une question particulièrement difficile car une partie intégrante de la stratégie du Hamas consiste à utiliser les citoyens palestiniens comme boucliers humains. Le Hamas place son infrastructure terroriste à l'intérieur et sous les maisons, les hôpitaux, les mosquées, les écoles et autres sites civils, tout en mettant délibérément en danger la population palestinienne." "Mais Israël fait de son mieux pour minimiser les pertes civiles en larguant des tracts, en envoyant des SMS et en utilisant d'autres moyens pour avertir les Gazaouis. Blâmer injustement Israël pour ces victimes ne fera qu'encourager le Hamas et d'autres organisations terroristes à travers le monde à utiliser des boucliers humains", a-t-il pointé.

Le chef du gouvernement israélien a poursuivi en traçant les grandes lignes de la Gaza d'après-guerre. "Une zone de sécurité temporaire devrait être établie autour de Gaza ainsi qu'un mécanisme de surveillance à la frontière entre Gaza et l'Égypte qui répondraient aux besoins de sécurité d'Israël, et empêcheraient la contrebande d'armes sur le territoire. Les écoles doivent en outre apprendre aux enfants à valoriser la vie et pas la mort, et les imams doivent cesser de prêcher le meurtre des Juifs", a-t-il encore écrit.

Les derniers morts du Premier ministre ont été pour dénoncer l'impotence de Mahmoud Abbas et de l'Autorité palestinienne. "Le processus d'après-guerre à Gaza nécessitera un leadership courageux et moral. Le chef de l'Autorité palestinienne, Abou Mazen, n'est même pas capable de condamner les atrocités du 7 octobre, tandis que ses ministres nient les actes de meurtre et de viol commis, ou accusent Israël d’être à l'origine de ces horribles crimes contre son propre peuple", a-t-il dit.