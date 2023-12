"Ma petite-fille compte jusqu'à 10 en arabe, c'est fou" (grand-père de Yahel, 3 ans ex-otage à Gaza)

"Nous n'avons plus le temps, il y a des femmes là-bas et des hommes qui traversent des choses difficiles"

Gilad Korngold a appelé lundi à la libération de son fils Tal et du reste des otages toujours retenus à Gaza, lors de la commission des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset. Ses petits-enfants sont Yahel et Neve Shoham ont été libérés avec leur mère Adi il y a quelques semaines.

"Ma petite-fille compte jusqu'à dix en arabe", a-t-il révélé à la Knesset, "elle me dit : 'Grand-père, shwaya shwaya.' Elle n'a pas passé des années là-bas pourtant, seulement 60 jours, c'est fou", affirme-t-il.

"Nous devons ramener les otages, c’est le devoir de l’État. Quiconque veut continuer à se battre sans ramener les otages, s'il vous plaît, mettez votre famille là-bas, à la place de la mienne. J'ai sacrifié mon neveu lors de l'opération Tsuk Eitan à Gaza, je ne suis plus prêt à sacrifier ma famille. Cela suffit, je n'ai plus de vie depuis 9 ans déjà", a-t-il poursuivi.

Gilad a déclaré que c'est la première fois qu'il se rend à la Knesset. "Nous n'avons plus le temps, il y a des femmes là-bas et des hommes qui traversent des choses difficiles. L'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza, et je le sais parce que je vis en bordure de Gaza. Notre combat ne s'arrêtera pas tant que tout le monde ne rentrera pas chez soi."